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Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Adıyaman'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Adıyaman'da yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Adıyaman'da yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Ahmet O. hakkında bir yıl önce yakalama kararı çıkarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlının Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan Ahmet O. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının, Eskişehir'de yapıya iltisaklı öğrencilerden sorumlu olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Eskişehir FETÖ Jandarma zanlı

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