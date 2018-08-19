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Eskişehir'de bayram trafiğine "drone"lu denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bayram trafiğine "drone"lu denetim

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, şehirler arası karayollarındaki bayram trafiği "drone" ile havadan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "drone" kullanarak Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar karayollarında denetim gerçekleştirdi.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durdurarak, yasal işlem uygulayan ekipler, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetim ve kontrollerin artırıldığını bildirdi.

Sürücülerin karayollarında yaptığı trafik ihlallerini hem havadan hem de karadan tespit ettiklerini anlatan Aydın, kent genelinde 71 ekiple denetimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

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drone Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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