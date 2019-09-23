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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali Murat K'nin kentte olduğunu belirledi.

Kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kilis'e gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir FETÖ

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