HABER

Eskişehir'de havuzda boğulma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Eskişehir'de havuzda boğulma

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde serinlemek için havuza giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Demirel (37), yakınlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı Parkı'nda oluşturulan büyük yüzme havuzuna gitti.

Tramplenden atlayan Halil İbrahim Demirel'in su yüzeyine çıkmadığını fark eden yakınları, çevredekilerden yardım istedi.

Sudan çıkarılan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Avşa'da tatilcilerin dönüş çilesiAvşa'da tatilcilerin dönüş çilesi
Minik Fatmanur'un yaralı kedi üzüntüsüMinik Fatmanur'un yaralı kedi üzüntüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Çifteler Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.