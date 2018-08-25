Eskişehir'de havuzda boğulma

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde serinlemek için havuza giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Demirel (37), yakınlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı Parkı'nda oluşturulan büyük yüzme havuzuna gitti.
Tramplenden atlayan Halil İbrahim Demirel'in su yüzeyine çıkmadığını fark eden yakınları, çevredekilerden yardım istedi.
Sudan çıkarılan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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