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Eskişehir’de ihracat arttı ithalat azaldı

27.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2022 eylül ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 10 artarak 118 milyon 424 bin dolar, ithalat yüzde 1,6 azalarak 2022 eylül ayında 85 milyon 969 bin dolar olarak gerçekleşti.Türkiye’de ise, eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithala

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2022 eylül ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 10 artarak 118 milyon 424 bin dolar, ithalat yüzde 1,6 azalarak 2022 eylül ayında 85 milyon 969 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı.

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