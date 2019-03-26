Eskişehir'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Ahmed Muhammet Badri yönetimindeki 42 U 4089 plakalı kamyonet, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunun 23. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Irak vatandaşı Abdurrahman Navlod olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Badri ile Jasim Almazan ve Mazen Meşan ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen Abdurrahman Navlod'un cesedi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

