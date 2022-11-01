Eskişehir'de kontrolden çıkan araç lastikçi dükkanına girdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan lastikçi dükkanına girdi.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyeti kaybolan SUV tipi araç, sürücüsü başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bir lastik tamir dükkanına yöneldi.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alınan kazada, iş yerinde hasar meydana geldi. Güvenlik kameraları görüntülerinde aracın dükkana hızla girdiği sırada içeride çalışanlar ve müşterilerin olduğu görüldü.

İş yeri sahibi Fahri Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda özellikle akşam saatlerinde araç yoğunluğunun yaşandığını, şeritler arasına tedbir amaçlı konulan dubaların zamanla yerinden sökülmesi nedeniyle kazaların meydana geldiğini söyledi.

Daha önce de iş yerine araç girdiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Aynı sorun organize sanayi bölgesi çıkışında da var. Burada daha önce Karayollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı gelip dubalara çarptıkları için dubalar yerinden fırladı. Dubalar bitince de kazalar arttı. Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor, biri sağa biri sola girmeye çalışıyor. İkisi birleşince de sıkışınca kaza meydana geliyor. Karayollarının buraya duba monte etmelerini istiyoruz. Kazanın olduğu gün insanlar saniyelerle kurtuldu. Müşterilerimiz de vardı ve eğer birkaç dakika önce olsaydı 7 kişi de buradaydı. O an kazadan sağ çıkmaları çok zordu."

