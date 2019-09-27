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Eskişehir'de kundaklama iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kundaklama iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki ayrı iş yerini kundakladığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal ve Cumhuriye mahallelerindeki iki ayrı iş yerinin yanıcı madde dökülerek kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, "alacak meselesi" yüzünden iş yerlerini kundakladığı iddiasıyla Mustafa B'yi (39) saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Eskişehir kundaklama tutuklama zanlı

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