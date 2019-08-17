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Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Eskişehirli üreticilerin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlar, Eskişehir’in kurbanlık hayvan ihtiyacını karşıladı.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı

Eskişehirli üreticilerin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlar, Eskişehir’in kurbanlık hayvan ihtiyacını karşıladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir’de Kurban Bayramı sonrası bayram süresince kesilen kurbanlık hayvanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Dr. Sever yaptığı açıklamada, “Kurbanlık hayvan olarak Eskişehir’de 10 bin 253 büyükbaş ve 44 bin 357 adet küçükbaş hayvan satılmıştır. İlimize dışarıdan ise 148 büyükbaş ve 297 adet küçükbaş kurbanlık hayvan gelmiştir. Kurban bayramı öncesi diğer illere 2 bin 431 büyükbaş ve 5 bin 880 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 8 bin 311 adet hayvan sevk edilmiştir. Eskişehir’de vatandaşlarımız mezbaha dâhil evlerde ve köy bahçeleri olmak üzere kesim alanlarında kurbanlık olarak, 12 bin 854 büyükbaş ve 47 bin 381 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 60 bin 235 adet hayvan kesmişlerdir. Bayram süresince Eskişehir genelinde 3 adet Tüberküloz vakasına rastlanılmış olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Bu sonuçlar göz önüne alındığında, Eskişehirli üreticilerin kurban ihtiyacını karşıladıktan sonra diğer illere de kurbanlık hayvan satışı yaptıkları ve bu bakımdan Kurban Bayramı’nın bereketli geçtiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, İl Müdürlüğü olarak bayram süresince aralıksız çalışan veteriner hekimlerimize de teşekkür ederek açıklamalarını sonlandırdı.

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