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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 160 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 satıcı ile 28 de içici yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk, 9 ecstasy uyuşturucu hap, 22 sentetik ecza (lyrica) hap,1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 kılıç ele geçirildi.
İçici olan 28 şüpheli, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

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