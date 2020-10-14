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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1’i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 397,94 gram afyon sakızı, 11,8 gram gelen metamfetamin, 4,82 gram esrar, 2 adet ecstacy ele geçirildi.
Ayrıca ekipler, yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan, 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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