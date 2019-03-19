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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. İki sanığın halen firari olduğu davada, diğer tutuksuz sanık duruşma salonuna gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şamil Sağdıç'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Taki Ersoy'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.

Öte yandan, diğer üç sanığın dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.

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