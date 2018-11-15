ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ile şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açan mağdurun talebi kısmen kabul edildi. Sipariş edilen gıdaya tüküren kurye ve ilgili şirketin, mağdura bir pizza bedeli ve 4 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Eskişehir Tüketici Mahkemesinde görülen tazminat davasının son duruşmasında taraflar ve avukatları hazır bulundu.

Hakim, davacı Hüseyin Alyüz'ü kısmen haklı bularak, pizzaya tüküren Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar verdi. Kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Davacı Hüseyin Alyüz’ün avukatı Kemal Sayılır, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin haklı çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Yüce Türk yargısı müvekkilimin haklılığını ortaya çıkarmış, tescil etmiştir." ifadesini kullanan Sayılır, şöyle devam etti: