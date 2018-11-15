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Eskişehir'deki "pizzaya tükürme" davasında tazminat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

Pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ile şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açan mağdurun talebi Tüketici Mahkemesince kısmen kabul edildi - Hakim, pizzaya tüküren kurye ve ilgili şirketin, mağdura bir pizza bedeli ve 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ile şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açan mağdurun talebi kısmen kabul edildi. Sipariş edilen gıdaya tüküren kurye ve ilgili şirketin, mağdura bir pizza bedeli ve 4 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Eskişehir Tüketici Mahkemesinde görülen tazminat davasının son duruşmasında taraflar ve avukatları hazır bulundu.

Hakim, davacı Hüseyin Alyüz'ü kısmen haklı bularak, pizzaya tüküren Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar verdi. Kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Davacı Hüseyin Alyüz’ün avukatı Kemal Sayılır, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin haklı çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Yüce Türk yargısı müvekkilimin haklılığını ortaya çıkarmış, tescil etmiştir." ifadesini kullanan Sayılır, şöyle devam etti:

"Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar, hazır gıda tüketenlerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette bu, istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca takip edilmektedir."

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermiş, Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Bunun üzerine söz konusu pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname çekip 500 bin lira tazminat talep eden Hüseyin Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Bu sürede pizza şirketi de Hüseyin Alyüz aleyhinde "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Tüketici Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Hüseyin Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması ise düşmüştü. Burak S. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmemişti.

Burak S, "Mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanıyor.

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