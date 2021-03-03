Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

Ekranda yayımlanmaya başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisi, dün yayımlanan son bölümü ile hayranlarını ekran karşısına kilitledi. Dizinin en dikkat çeken bölümleri arasında ise İlyas’ın İdris Reis’i masadan kovduğu anlar yer aldı. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizinin son bölümünde ne oldu?
Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisi geniş bir hayran kitlesine sahip. Dün akşam yayımlanan bölümü kaçıran izleyiciler ise diziyi nereden izleyeceğini merak ediyor. 184. Bölümü yayınlanan dizi Youtube’da yayınlandı. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyen meraklıları Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz 184. bölüm araması yaparak dizinin son bölümüne Youtube üzerinden ulaşabilir.
Annesinin acısını henüz atlatamayan Hızır Çakırbeyli, Ceylan’ın ve Bahar Sincanlı’ın kaçırılmasıyla iyice alt üst olmuştu. Ceylan’ı kurtarmak için birçok yol arayan Hızır, düşmanı Yaman’la beraber iş birliği yaparak Fuat’ın aramaya başlamıştı. Ceylan’ın kaçırılmasıyla deliye dönen Hızır ise intikamını Fuat’tan alarak, Ceylan’ı kurtarmıştı.
Hızır Çakırbeyli, Ebru’nun hain çıkmasının ardından operasyon şebekesinin başındaki Fethi’den intikam almak için planlar kurmuştu. Fethi ise Hızır’a kendi otelinde kalan yeğenine kurduğu hain pusu ile izleyiciyi şaşırtmıştı.
Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz son bölümde Ceylan’ı şebekenin elinden kurtaran Hızır Çakırbeyli’yi görmüştük. Hızır, daha bu olayı atlamadan Fethi’nin kurduğu tuzak ile çok sevdiği yeğeninin yaralanması ile iyice sarsılır. İntikamını Fethi’den almak isteyen Hızır ise planlar yapmaya başlar. Sonunda Alpaslan’a yapılan saldıranın izini bulan Doğan, kimsesizlerden İshak’ı bulmasını ister. Alpaslan hastanede yaşam savaşı verirken, Hızır ve dostları intikam için İshak’ın peşine düşer.