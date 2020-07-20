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Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eskiyen kot pantolonlarınızı atmak istemiyor musunuz? Öyleyse, bu geri dönüşüm yöntemlerini çok seveceksiniz. Aslında limit hayal gücünüz ama biz yine de sizin için birbirinden farklı eskiyen kotları değerlendirme seçeneklerini derledik. Bu fikirleri kullanabilir ya da onlardan ilham alarak kendi dönüşümlerinizi yapabilirsiniz. İşte detaylar!

Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...

Devir tasarruf devri! Yok öyle, orası eskidi burası biraz yıprandı diye her şeyi çöpe atmak, değil mi? Eskiyen kotlarınız minik dokunuşlarla öyle güzel şeylere dönüşecek ki, bundan sonra hiçbir kotunuzu çöpe göndermeyeceksiniz. İşte eskiyen kotları değerlendirme yolları!

KOT PANTOLONDAN DEFTER KILIFINA!

Özellikle likralı pantolon kumaşlarıyla harika görünen bu kılıflar, kitap ve defterlere uygun olarak dikilebilir. Kılıf giydirmek istediğiniz bir kitabı ya da defteri alarak gerekli ölçümleri yaptıktan sonra dikkatlice keserek kumaşı hazırlayabilirsiniz. Bu kumaşı defter ciltlerken yaptığınız gibi deftere sararak kenarlarını yapıştırdığınızda kılıfınız hazır olacak. Eğer kılıf kumaşınızı ceplerin olduğu kısımdan keserseniz, kılıfınızın üzerinde minik bir kalem cebine de sahip olursunuz.

SAĞLAM BİR MUTFAK ÖNLÜĞÜ

Eskiyen pantolonlarınızı parça parça keserek harika bir mutfak önlüğü dikebilirsiniz. Kestiğiniz parçaları yama usulüne benzer şekilde bir araya getirerek önlük kumaşını birleştirin. Uygun bir bağlama ipi ile önlüğü birleştirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla kot kumaş ile boydan bir önlük dikmek de mümkün. Tüm bunları yapmak için temel düzeyde dikiş bilgisine sahip olmak ya da bir dikiş makinesine sahip olmak yeterlidir.

KULLANIŞLI BİR KALEMLİK

İhtiyacınız olan tek şey bir fermuar. Kalem kutusu yapmak dikiş konusunda en acemi olanlar için bile çok kolaydır. Dikdörtgen şekilde kestiğiniz bir kot kumaşı iç tarafında döndürerek kenarlarından diktiğinizde taslağınız ortaya çıkacak. Dikiş noktalarına dikkat ederek yine tersten olacak şekilde fermuarı da diktiğinizde kalem kutunuz hazır olacak. İşte bu kadar!

SAKSILARI GİYDİRİN!

Farklı olmak her zaman güzeldir, aynı şey saksılarınız için de geçerli! Görünüşünü beğenmediğiniz saksılarınıza kot kıyafetler giydirmeye ne dersiniz? Saksının etrafında bir tur dönecek şekilde uzun bir dikdörtgen kumaş kesin. İşin güzel kısmı burada başlıyor. Kot kumaşın üzerine çiçeğin ya da bitkinin ismini işleyebilirsiniz. İşleme ya da etamin bilmiyorsanız, tebeşir kullanarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Boncuklarla süslenen ve çiçeğinizin ismini taşıyan dikdörtgen parçayı uçlarından dikin ve saksının üzerine giydirin. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz bir tasarım!

DUVAR SÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜN!

Kot pantolonla birlikte eskimiş diğer kumaşları irili ufaklı kasnaklara gererek kendinize özel bir köşe yapabilirsiniz. İşleme, boncuk, taş, aplike ve boyalarla süsleyebileceğiniz bu kumaşlar duvarınızda harika görünecek. Annenizin eski dantellerini bu kumaşların üzerine dikerek vintage bir tasarım yapabilirsiniz.

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