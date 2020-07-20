Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...

Devir tasarruf devri! Yok öyle, orası eskidi burası biraz yıprandı diye her şeyi çöpe atmak, değil mi? Eskiyen kotlarınız minik dokunuşlarla öyle güzel şeylere dönüşecek ki, bundan sonra hiçbir kotunuzu çöpe göndermeyeceksiniz. İşte eskiyen kotları değerlendirme yolları!

KOT PANTOLONDAN DEFTER KILIFINA!

Özellikle likralı pantolon kumaşlarıyla harika görünen bu kılıflar, kitap ve defterlere uygun olarak dikilebilir. Kılıf giydirmek istediğiniz bir kitabı ya da defteri alarak gerekli ölçümleri yaptıktan sonra dikkatlice keserek kumaşı hazırlayabilirsiniz. Bu kumaşı defter ciltlerken yaptığınız gibi deftere sararak kenarlarını yapıştırdığınızda kılıfınız hazır olacak. Eğer kılıf kumaşınızı ceplerin olduğu kısımdan keserseniz, kılıfınızın üzerinde minik bir kalem cebine de sahip olursunuz.

SAĞLAM BİR MUTFAK ÖNLÜĞÜ

Eskiyen pantolonlarınızı parça parça keserek harika bir mutfak önlüğü dikebilirsiniz. Kestiğiniz parçaları yama usulüne benzer şekilde bir araya getirerek önlük kumaşını birleştirin. Uygun bir bağlama ipi ile önlüğü birleştirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla kot kumaş ile boydan bir önlük dikmek de mümkün. Tüm bunları yapmak için temel düzeyde dikiş bilgisine sahip olmak ya da bir dikiş makinesine sahip olmak yeterlidir.