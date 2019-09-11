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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

AİLESİNİ İSTEMEDİ Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Reyhan Keçiş, son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (3)

AİLESİNİ İSTEMEDİ
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Reyhan Keçiş, son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasını da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi. Reyhan Keçiş, ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Keçiş'in kaçtığı H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Reyhan Keçiş'in ablası Ayşe Daşgın'ın ifadesi ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (3)Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (3)Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (3)

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