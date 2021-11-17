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Herkes sırrınızı soracak! Esmer tenlerin güzelliğini ortaya çıkaracak makyaj taktikleri

17.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğin sırrı makyaj ürünlerinde değil; saç, göz ve ten renginde gizli! Bu yüzden makyajın esas amacı da doğal güzellikleri vurgulamak olmalı. Yani herkesin kendine has özelliklerini öne çıkarması gerekiyor. Peki bu durumda esmerler makyaj konusunda nelere dikkat etmeli? Sizin için bazı tüyolar paylaştığımız bu içeriği kaçırmayın!

Herkes sırrınızı soracak! Esmer tenlerin güzelliğini ortaya çıkaracak makyaj taktikleri

Ortaya dozunda ama çarpıcı bir makyaj çıkarmanın temel yolu; saç, göz ve özellikle de ten rengiyle uyumlu renk ve tonların kullanılması. Düşünülenin aksine esmerlerin doğru makyaj kombinasyonlarını bulması çok da kolay değil. Esmer ten ve koyu göz rengine sahip bir yüz profili ile esmer ten ve mavi göz rengine sahip bir yüz profili için çok farklı makyaj uygulamaları gerekiyor. Tüm bu farklılıkları gözeterek esmer tenlilerin ihtiyacı olan makyaj ipuçlarını ele aldık.

FONDÖTEN VE RUJ SEÇİMİNDE HER ZAMAN HATIRLANMASI GEREKEN NOKTALAR

  • İlk kuralı hemen koyalım: Esmer tenliyseniz pembeler, özellikle de açık pembeler hemen hayatınızdan çıkmalı! Nude, açık pembe veya pembe pudra ve allıklar doğal renginizin yanında suni ve sönük kalır.

  • Pembe tonlarını ruj seçiminde kullanarak dudaklarınızı nasıl solgunlaştıracağınızdan bahsetmiyoruz bile!

  • Esmer tenlilerin dudaklarına renk ve dolayısıyla enerji katacak renkler fuşya, vişne çürüğü ve canlı şeftali tonlarıdır. Pudra ve allık kullanımında ise şeftali renkleri hem doğal hem de ışıltılı bir görünüm sağlar.

  • Ten rengine uygun fondöten bulmak biraz zor olabilir. Maalesef piyasadaki fondötenlerin çoğu esmer tenler için açık kalır.
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  • Bu nedenle esmer tenli kadınların olmazsa olmaz makyaj malzemesi bronzlaştırıcıdır. Ten renginize açık gelen kapatıcıları bronzlaştırıcılarla yumuşatırsanız, ideal makyajın en büyük kısmını tamamlamış olursunuz.

GÖZ RENGİNE ÖZEL MAKYAJ TAVSİYELERİ

  • Mavi gözlü esmerlerin göz makyajında elini bile sürmemesi gereken tek renk mavi! Makyajla uyguladığınız mavi tonlar, sizin sahip olduğunuz doğal maviyi örter. Mavi gözleri ortaya çıkaracak renkler: Koyu kahverengi, mürdüm ve zümrüt yeşili.

  • Yeşil gözlü esmerler ise mavi, turkuaz ve yeşil tonlarından kaçınmalı. Hem doğal hem de çarpıcı bakışlar için kontrast renk olan kızıl tonlarına yönelmelisiniz. Yeşil gözler için önerimiz: Mor, şarap kırmızısı ve kızıl kahve.

  • Kahverengi gözlere sahip esmerler, küçük renk dalgalanmaları yaratmak için kesinlikle bordo veya koyu yeşil tonlarını tercih etmeli. Kahverengi gözler için önerimiz ise yine mürdüm.
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