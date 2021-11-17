Herkes sırrınızı soracak! Esmer tenlerin güzelliğini ortaya çıkaracak makyaj taktikleri

Ortaya dozunda ama çarpıcı bir makyaj çıkarmanın temel yolu; saç, göz ve özellikle de ten rengiyle uyumlu renk ve tonların kullanılması. Düşünülenin aksine esmerlerin doğru makyaj kombinasyonlarını bulması çok da kolay değil. Esmer ten ve koyu göz rengine sahip bir yüz profili ile esmer ten ve mavi göz rengine sahip bir yüz profili için çok farklı makyaj uygulamaları gerekiyor. Tüm bu farklılıkları gözeterek esmer tenlilerin ihtiyacı olan makyaj ipuçlarını ele aldık.

FONDÖTEN VE RUJ SEÇİMİNDE HER ZAMAN HATIRLANMASI GEREKEN NOKTALAR

İlk kuralı hemen koyalım: Esmer tenliyseniz pembeler, özellikle de açık pembeler hemen hayatınızdan çıkmalı! Nude, açık pembe veya pembe pudra ve allıklar doğal renginizin yanında suni ve sönük kalır.

Pembe tonlarını ruj seçiminde kullanarak dudaklarınızı nasıl solgunlaştıracağınızdan bahsetmiyoruz bile!

Esmer tenlilerin dudaklarına renk ve dolayısıyla enerji katacak renkler fuşya, vişne çürüğü ve canlı şeftali tonlarıdır. Pudra ve allık kullanımında ise şeftali renkleri hem doğal hem de ışıltılı bir görünüm sağlar.

Ten rengine uygun fondöten bulmak biraz zor olabilir. Maalesef piyasadaki fondötenlerin çoğu esmer tenler için açık kalır.

Bu nedenle esmer tenli kadınların olmazsa olmaz makyaj malzemesi bronzlaştırıcıdır. Ten renginize açık gelen kapatıcıları bronzlaştırıcılarla yumuşatırsanız, ideal makyajın en büyük kısmını tamamlamış olursunuz.

GÖZ RENGİNE ÖZEL MAKYAJ TAVSİYELERİ