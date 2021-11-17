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Son dönemin yeni makyaj trendi ombre dudak makyajını denemeye ne dersiniz? İşte tüm detaylar...

17.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dumanlı göz makyajını duymuştuk ama dumanlı dudak makyajı da ne?" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, doğru duydunuz. Gözlerdeki buğulu, gölgeli ve birden fazla geçişli renkleri dudaklarda da uygulamak mümkün. Üstelik buğulu dudak makyajı son zamanların yükselen trendi. Peki ombre dudak makyajı nasıl yapılıyor? Hadi, detaylara göz atmaya başlayalım.

Son dönemin yeni makyaj trendi ombre dudak makyajını denemeye ne dersiniz? İşte tüm detaylar...

Ombre, monokromatik olan iki farklı renge sahip olma anlamına gelir. Dudaklardaki ombre ise dudak tonunuzla eşleşen uyumlu ama farklı renkler kullanmayı ifade eder. Son dönemlerde makyaj trendlerine yeni bir soluk getirmeyi başaran ombre dudak makyajı, doğru yapıldığı takdirde dudaklarınızın daha dolgun ve güzel görünmesini sağlar. ''Ombre dudak makyajı yapmak istiyorum ama nasıl?'' diyenler için bazı yöntemleri araştırdık. İşte detaylar...

OMBRE DUDAK MAKYAJI NASIL UYGULANIR?

  • Dudaklarınızı iyice nemlendirerek işe başlayın. Eğer pütürlü ve kabuklu yüzeye sahip dudaklarınız varsa, öncesinde mutlaka bir dudak peelingi yapmanızı öneririz.

  • Sonrasında dudaklara bir kapatıcı uygulayın. Eğer dudaklarınız güzel bir pembeliğe sahipse ve lekeler yoksa bu adımı atlayabilirsiniz.

  • Dudak hatlarınızı tanımlamak ve mat bir makyaj yapmak için bir dudak kalemi alın. Dudaklarınıza hat boyunca bu kalemi uygulayın. Sonrasında kalem ile üst dudağınızı tamamen boyayın.

  • Uyguladığınız kalemin renginde olan bir ruju kalemle boyadığınız alana sürün. Kalemin ve rujun iyice harmanlanması için fırça kullanabilirsiniz.

  • Ardından ilk adımda kullandığınız kapatıcıyı tekrar uygulayın. Sadece orta bölümü aydınlatmak için ise o bölgeyi tekrar doldurun.

  • Bir mendil yardımıyla bu malzemelerin dudaklarınızda yarattığı fazlalıkları hafifçe alın.
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  • Hemen ardından dudaklarınızın ortasına parlak bir ruj sürün. Kapatıcı sürülen bölgenin üzerine doğrudan uygulamayı unutmayın.

  • Ardından daha dolgun bir izlenim yaratmak için şeffaf renkli bir kalemle orta kısmın üzerinden geçin. Bu işlemin homojen olması için dudak fırçasından yardım almayı ihmal etmeyin.

  • İnce bir fırça kullanın. Sert hatlı kenarları yumuşatmak için kullandığınız rengin zıt renginde bir kalemle üzerinden geçin.

  • Dudağın alt merkezine yumuşak ama vurgulayıcı bir göz farı uygulayın. Bu adımda kullanacağınız ürünler tamamen isteğinize bağlı. Dudaklarınızın fazla parlamasını istemiyorsanız göz farı kullanmayabilirsiniz. Onun yerine mat bir ruj tercih edebilirsiniz ya da bu adımı atlayabilirsiniz. İşte ombre dudak makyajınız hazır!
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