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Esnaftan haraç isteyip kurşun yağdırdılar! 'Her ay 10 bin lira vereceksiniz'

18.12.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da sokak sokak gezerek esnaftan haraç isteyen 2 şüpheli, manav Cebrail Bozan'ı ve olay sırasında evinden ekmek almak için çıkan Erkan Oruç'u silahla ateş ederek yaraladı. Oruç'un ağır yaralandığı olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin manava girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayın ardından oluşan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Esnaftan haraç isteyip kurşun yağdırdılar! 'Her ay 10 bin lira vereceksiniz'

Dehşete düşüren olay, dün akşam 20.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye gelen silahlı 2 kişi, sokak sokak gezerek esnaflardan haraç istedi. Sokakta bulunan vatandaşları da tehdit eden şüpheliler, gözlerine kestirdikleri bir manava girerek 10 bin lira istedi. Şüphelilerden biri, manav Cebrail Bozan'ı bacağından vurdu. Evinden ekmek almak için çıktığında olayı gören Erkan Oruç, şüphelilere tepki gösterdi. Şüpheliler, Oruç'a da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Oruç'u ve manav Cebrail Bozan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin incelemesi sırasında yaralıların yakınları olay yerinde toplandı. Polis çevredekilerin dağılması için defalarca havaya ateş etti. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Erkan Oruç'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin manava girdiği ve polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

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"BİZ GÜNEŞLİ'NİN ÇETESİYİZ"

Olayı gören, Erkan Oruç'un yakın Mustafa Oruç, "Akşam bir baktım gürültü, ses geldi. "Biz Güneşli'nin çetesiyiz, bu mahalleyi haraca bağladık" diye bağırdılar. Manava gelip Cebrail Bozan'a, "Her ay 10 bin lira vereceksiniz" dediler. Ardından manav tezgahını dağıtıp, ateş ettiler. Erkan, ekmek almaya gidiyordu, "Ne oldu" diye bağırdı. Bu sefer adamlardan biri diğerine, "Buna da sık" dedi. Erkan'a 3-4 el ateş ettiler. Bunlar Güneşli'de bayağı çoğaldı. "Bundan sonra herkesi haraca bağlayacağız, kime ne dersek onu yapacak." diye bağırdılar" dedi.

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(DHA)

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Bağcılar haraç
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