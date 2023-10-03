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Esnaftan topladığı tüplerle aracını yanmaktan kurtardı

03.10.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Esnaflardan bulduğu tüplerle yangına müdahale eden sürücü, itfaiye gelinceye kadar aracını yanmaktan kurtardı.

Esnaftan topladığı tüplerle aracını yanmaktan kurtardı

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6060 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samet Akbaş idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Aracının ön kısmından çıkan alev ve yükselen dumanları fark eden Samet Akbaş, çevre esnaflardan temin ettiği 4 tane büyük boy yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Büyük bir soğukkanlılık gösteren Samet Akbaş, müdahale ettiği yangının büyümesini önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yeniden alev alan araçtaki yangını tamamen söndürdü.

Yangına müdahale ederek aracını tamamen yanmaktan kurtaran Samet Akbaş, “Seyir halindeyken araç bir anda yanmaya başladı. Esnaflardan bulduğun yangın tüpüyle, yangına müdahale ettim. Söndükten sonra araç yeniden alev aldı. İtfaiye gelince yangın tamamen söndürüldü. Paniklemeden müdahale ettim, etmeseydim yangın iç kısımlara sıçrardı. İtfaiye gelene kadar en azından kontrollü şekilde alevlerin büyümesini önledim” dedi.

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(İHA)

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