ESO: Harrowstorm DLC indirime sunuldu!

Sonraki bölüm Greymoor’a giden olayların yer aldığı bu DLC’de Unhallowed Grave ve Icereach adlı iki yeni zindanın yanı sıra 25. Güncelleme kapsamında ana oyuna gelen performans geliştirmeleri bulunuyor. Harrowstorm, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için de 10 Mart’ta yayınlanacak.

HARROWSTROM ZİNDAN DLC'Sİ: UNHALLOWED GRAVE VE ICEREACH

Unhallowed Grave’de mezar soyguncuları ve yağmacılar eski mezar alanı Bangkorai’ye ulaşıyor ve yüzyıllardır orada hapis olduğuna inanılan kadim bir gücü ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyuncular asırlardır unutulmuş bu yeraltı mezarlığına girerek yağmacıları buraya getiren sebepleri bulmaya ve iş işten geçmeden bu istilacıların kötü emellerini boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Skyrim’in kuzey sahilleri müthiş bir doğaüstü bir fırtınanın pençesinde ve görünüşe göre bu fırtına güçlü bir cadılar tarikatına yataklık. eden bir adadan kaynaklanıyor. Oyuncular Icereach’e giderek bu cadıların karşısına çıkıyor ve onların bu fırtınaya yol açan ve tüm Skyrim’i tehdit eden ölümcül ayinlerine bir son vermeye çalışıyorlar.

25. GÜNCELLEME: PERFORMANS GELİŞTİRMELERİ

Tüm ESO oyuncuları için, yüklenme zamanlarını kısaltan, kare hızını arttıran ve başka iyileştirmeler getiren performans geliştirmeleri. Kare hızı geliştirme çalışmalarının sadece ilk adımı bu, dahası da gelecek.