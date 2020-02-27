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ESO: Harrowstorm DLC indirime sunuldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

ZeniMax Online Studios bugün The Elder Scrolls Online’ın yeni DLC’si Harrowstorm’u PC ve Mac için yayınladı ve böylece iç içe geçen hikayelerle bir yıl sürecek Skyrim’in Karanlık Kalbi destanı da resmi olarak başlamış oldu.

ESO: Harrowstorm DLC indirime sunuldu!

Sonraki bölüm Greymoor’a giden olayların yer aldığı bu DLC’de Unhallowed Grave ve Icereach adlı iki yeni zindanın yanı sıra 25. Güncelleme kapsamında ana oyuna gelen performans geliştirmeleri bulunuyor. Harrowstorm, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için de 10 Mart’ta yayınlanacak.

HARROWSTROM ZİNDAN DLC'Sİ: UNHALLOWED GRAVE VE ICEREACH

Unhallowed Grave’de mezar soyguncuları ve yağmacılar eski mezar alanı Bangkorai’ye ulaşıyor ve yüzyıllardır orada hapis olduğuna inanılan kadim bir gücü ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyuncular asırlardır unutulmuş bu yeraltı mezarlığına girerek yağmacıları buraya getiren sebepleri bulmaya ve iş işten geçmeden bu istilacıların kötü emellerini boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Skyrim’in kuzey sahilleri müthiş bir doğaüstü bir fırtınanın pençesinde ve görünüşe göre bu fırtına güçlü bir cadılar tarikatına yataklık. eden bir adadan kaynaklanıyor. Oyuncular Icereach’e giderek bu cadıların karşısına çıkıyor ve onların bu fırtınaya yol açan ve tüm Skyrim’i tehdit eden ölümcül ayinlerine bir son vermeye çalışıyorlar.

25. GÜNCELLEME: PERFORMANS GELİŞTİRMELERİ

Tüm ESO oyuncuları için, yüklenme zamanlarını kısaltan, kare hızını arttıran ve başka iyileştirmeler getiren performans geliştirmeleri. Kare hızı geliştirme çalışmalarının sadece ilk adımı bu, dahası da gelecek.

Bu güncelleme ile ayrıca ESO oyun istemcisine devasa bir yama revizyonu da geliyor. Bu revizyon ile oyunun indirme, yama ve kayıt özellikleri de baştan sona değişiyor ve ESO’nun hard diskte tuttuğu yer önemli ölçüde azalıyor. 25 Güncelleme yayınlandığında tüm ESO oyuncularının oyun istemcisini (launcher) tekrar indirip kurmaları gerekiyor. ESO’yu tekrar yükleyen oyuncular ödül olarak ücretsiz Crimson Torchbug dost hayvana da sahip olacaklar.

Harrowstorm, bir yıl sürecek Skyrim’in Karanlık Kalbi destanının sadece başlangıcı. ESO’nun sonraki bölümü GreymoorMayıs’ta PC/Mac ve Haziran’da konsollar için yayınlanacak. Greymoor’da oyuncular Nordların buzla kaplı ülkesini keşfederken çoktandır unutulmuş Blackreach mağarasına (oyuncuların The Elder Scrolls V: Skyrim’den hatırladıkları mağaranın genişletilmiş haline) inerek tekinsiz düşmanlarla dövüşecek ve Skyrim’in Karanlık Kalbinin üzerindeki sır perdesini aralayacaklar.

ESO: Harrowstorm DLC videosunu izlemek için buraya tıklayınız


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Anahtar Kelimeler:
ZeniMax Online Studios The Elder Scrolls Online Harrowstorm The Elder Scrolls Online: Harrowstorm Skyrim oyun

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