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ESOGÜ'deki cinayetlerin sanıkları hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi'nde geçen yıl nisan ayında 4 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına gelecek ay başlanacak - İddianamede, her iki sanığın da dörder kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis"le cezalandırılmaları isteniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) geçen yıl üçü akademisyen biri fakülte sekreteri 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve aynı üniversite araştırma görevlisi olan eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan'ın, "ağırlaştırılmış müebbet hapis"le cezalandırılmaları istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde 5 Nisan 2018'de Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın (38) bulundurma ruhsatlı tabancasıyla ateş açması sonucu Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu'nun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili detaylara yer verildi.

İddianamede, Volkan Bayar'ın cinayetleri işlemesinin ardından polise teslim olmadan, o dönem boşanma aşamasında olduğu eşi Saadet Aylin Yağan (35) ile yaptığı görüşmeye ilişkin ses kaydı yer aldı. Bu görüşmede Volkan Bayar'ın, eşine onun yüzünden katil olduğunu, ömür boyu hapis yatacağına ilişkin ifadeler kullandığı belirtilen iddianamede Yağan'ın "azmettirici" olduğu da kaydedildi.

İki sanık hakkında yapılan araştırma ve soruşturmalarda herhangi terör örgütü üyesi olmadıkları bilgisine yer verilen iddianamede, Bayar'ın yaptığı telefon konuşmalarını sürekli cep telefonunda kaydettiği, bunlar arasında eşi ile olaydan sonra yaptığı konuşmanın da bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, Volkan Bayar'ın Yalçın, Çağlak ve Armağan'a karşı 3 kez "tasarlayarak kasten öldürme", Özmutlu'ya karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah taşıma" suçlarını işlediği ifade edildi.

Azmettirici olduğu öne sürülen Saaet Aylin Yağan'ın ise Yalçın, Çağlak ve Armağan'a karşı 3 kez "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", Özmutlu'ya karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçlarını işledikleri değerlendirmesinde bulunuldu.

Her iki sanık, dörder kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

- Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de öğretim görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Aylin Yağan, gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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