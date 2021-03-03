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Esra Erol'da bebek ticareti olayı ne? Esra Erol'da son bölüm!

03.03.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da bebek ticareti olayı ne? Esra Erol'da son bölüm!

Atv ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da programında bugün yaşanan olay izleyenleri dehşete düşürdü. Esra Erol'da Zeynep olayının ardından suçlanan tarafların bebek ticareti yaptıkları iddia edildi. Olayın perde arkasını araştıran Esra Erol'da ekibi ise izleyenleri şok eden detayları canlı yayında aktardı. Peki, Esra Erol'da çalıntı bebek olayı ne? İşte, Esra Erol'da aydınlatılan büyük olay!

Atv'de hafta içi her gün izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Esra Erol'da programında bir olayın daha ardındaki sır perdesi aralandı. Esra Erol'da Zeynep'in itirafları ile ortaya çıkartılan fuhuş çetesinin adı şimdi de bebek ticareti olayına karıştı. Dünkü yayının ardından gelen ihbar üzerine İstanbul Pendik İlçe Emniyeti ve Esra Erol'da ekibi bebek ticareti olayını araştırmaya başladı. İşte, izleyenlerin kanını donduran Esra Erol'da son bölümde yaşanan olayın detayları!

Esra Erol'da bebek ticareti olayı!
Atv ekranlarının fenomen programı Esra Erol’da ekibine yayın sonrasında önemli bir ihbar geldi. Çalıntı bebek iddiası ile suçlanan İsmail ve Aysel’in bakıcı olarak tuttukları Özbek vatandaşı Melek dünyaya getirdiği bebeğin kendisinden zorla alındığını iddia etti. İddiaya göre, Aydın isimli kişi tarafından uğradığı tecavüz nedeniyle hamile kalan Melek, başka birinin sigortası ile doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü. Suçlamaların tarafı olan Nilüfer, Yeşim ve Aydın isimli şahıslar Esra Erol’da yayının ardından bebek ticareti suçlaması ile ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tecavüz iddası ile suçlanan Aydın ise ifadesinde Yeşim’in kadın ticareti yaptığını ve Melek ile para karşılığında birlikte olduğunu söyledi. Günlerdir yayında Aysel, İsmail ve Halil hakkında yaptığı suçlamalarla gündemde olan Esra Erol’da Zeynep ise suçlamaların tarafı olan Yeşim’in kadın ticareti yaptığını doğruladı. Esra Erol’da ekibinin deneyimli muhabiri Özkan tarafından ifade edilen ve izleyenleri bir diğer şok eden iddia ise bu isimlerin yaşadığı bölgedeki yabancı uyruklu kadınların pasaportlarının ellerinden alınarak fuhuşa sürüklendiğinin düşünülmesi oldu.

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