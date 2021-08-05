Esra Hankulu kimdir, neden ve nasıl öldü? Ümitcan Uygun bu kez de Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltında!

3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olayında hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Esra Hankulu’nun ilk belirlemelere göre ölüm nedeni ortaya çıktı. Hankulu’nun ölmeden önce arkadaşlarını aradığı ve psikolojisinin iyi olmadığını söylediği belirtildi.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kamuoyunun Aleyna Çakır olarak tanıdığı 21 yaşındaki Sema Esen'in, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının arkasından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un, iki kadınla beraber uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri de daha sonra sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun ardından 10 Ocak 2021’de gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerin arkasından adliyeye sevk edilmişti.

’Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun’un, ölümünden evvel Sema Esen’e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava devam ediyor. Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazının ardından 17 Temmuz 2021’de tahliye edilmişti.

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu ile ilgili pek bir bilgi bulunmuyor. Genç kadının 25 yaşında olduğu belirtildi.

ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

Ankara polisi, önceki gece Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbarın ardından girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından ölen kişinin Esra Hankulu olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tanık ifadelerinden Esra Hankulu'nun son olarak Ümitcan Uygun ile görüştüğünü tespit etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esra Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı belirtildi. Fakat ölümü şüpheli görülen Esra Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Arkadaşlarının o gece Esra Hankulu'nun yanına giderek geceyi beraber geçirdikleri kaydedildi. Polis ekiplerine ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Esra Hankulu'nun odasından ayrıldığını söylediler. Öte yandan Esra Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı aktarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.



