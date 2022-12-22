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Bir anda yere yığılmaya başladılar: "Ağızlarından köpük geliyordu"

22.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesinde otlayan sürüdeki küçükbaş hayvanlardan 50'si telef oldu. Hayvanların, bir iş yerinin dışarısında atık vaziyette bulunan arpa kalıntılarını yedikten sonra telef olduğu bildirildi. Sürü sahibi olaya ilişkin, "Zehirli arpa dökmüşler. Arpayı yiyen hayvanlar titreyip titreyip ölmeye başladılar. Ağızlarından köpük geliyordu." ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir anda yere yığılmaya başladılar: "Ağızlarından köpük geliyordu"

Konya'nın Kulu ilçesinde boş bir arazide otlayan çoğunluğu gebe 50'den fazla koyun telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide koyunlarını otlatan Zafer Doğan, bir iş yerinden dışarıya atıldığı iddia edilen arpa kalıntılarından yiyen koyunlarının yere düşmeye başladığını fark etti. Koyunlarının telef olduğunu gören Zafer Doğan, kurtarabildiği koyunları olduğu yerde kesti. Zafer Doğan’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Telef olan koyunlar incelenmek üzere götürülürken, hayvanların telef olma nedeni için inceleme başlatıldı.

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"AĞIZLARINDAN KÖPÜK GELİYORDU"

Koyunlarının bir iş yerinin dışarısında atık vaziyette bulunan arpa kalıntılarını yedikten sonra birer birer telef olduğunu söyleyen Zafer Doğan, "Ben koyunları bu tarafa sürerken arka tarafta kuzulu koyunlarım kalmıştı. Onları getireyim diyene kadar oraya zehirli arpayı dökmüşler. Hayvanlar da başına üşüştü ben de onları toparlayayım, çıkarayım diyene kadar yediler. Ondan sonra buraya geldim, buraya yayılsınlar dedim. O zamana kadar baktım ki hayvanlar titreyip titreyip ölmeye başladılar. Ağızlarından köpük geliyordu. Ondan sonra bizimkilere haber verdim, geldiler. Ancak kesebildiğimi kestim, kesemediğim öldü." diye konuştu.

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Telef olan hayvan sayısının 50'yi geçtiğini belirten Zafer Doğan, koyunlarının çoğunun hamile olduğunu sözlerine ekledi. (İHA)

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