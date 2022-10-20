HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esrarengiz olay! Kadın sürücüye yardıma gitti, ölü bulundu

Esrarengiz olay! Kadın sürücüye yardıma gitti, ölü bulundu

20.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de esrarengiz bir olay yaşandı. Kadın bir sürücüye yardıma giden oto tamircisi Nazım Cirit, ölü olarak bulundu. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Esrarengiz olay! Kadın sürücüye yardıma gitti, ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti. Ekipler yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu belirledi.

AW739777_05

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER, GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.’nin (23) ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi’nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi. Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

AW739777_02

DARP VE KESİCİ İZE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız beden, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası ekipler, oto tamircinin aracını ve kadının Goncalı Mahallesine götürdüğü minibüsü detaylı inceleme için oto parka çektirdi. Güvenlik güçleri M.T.’nin kocası N.T.’yi ve olay yerine sonradan geldiği belirlenen H.K.’nin de ifadelerine başvurdu.

Kader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak yaşamına son vermişti! Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğrafKader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak yaşamına son vermişti! Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ile hasta arasında 'çok beklettin' kavgası! Doktor ile hasta arasında 'çok beklettin' kavgası!
Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"
‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’
Anahtar Kelimeler:
Denizli

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.