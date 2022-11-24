Esrarengiz ölümde korkunç tahmin! Kadının köprü altında çıplak halde yattığını görünce...

Kocaeli'de dehşete düşüren olay Hereke Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki baz istasyonları mevkisindekiler, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)





