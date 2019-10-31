Essex’te bulunan cansız bedenlerin yansımaları sürüyor

İngiltere Essex’de geçen hafta bir kamyonun arkasında bulunan 39 cansız beden ile ilgili polis soruşturması devam ederken, bazı medya kuruluşlarının doğruluğu kanıtlanmayan haberler yayma çabası Çin kamuoyunda olayın sorgulanması gerektiği gündeme getirdi. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Gazeteci Kamil Erdoğdu, "Essex örneğinde, uluslararası gazetecilik adına büyük dikkatsizliklerin yaşandığı ortaya çıktı. Bu olay Batı medyasının tarafsızlığı adına bir skandaldır." dedi. İngiltere Essex’de geçen hafta bir kamyonun arkasında bulunan 39 cansız beden ile ilgili polis soruşturması devam ederken, bazı medya kuruluşlarının doğruluğu kanıtlanmayan haberler yayma çabası Çin kamuoyunda olayın sorgulanması gerektiği gündeme getirdi. Konu hakkında araştırma yapan Çin Uluslararası Medyası, bu kişilerin nereden geldikleri hakkında hem yerel polis hem de medya tarafından asılsız açıklamaların yapılması, cesetlerin bulunmasından kısa bir süre sonra, Çin vatandaşı olduklarına dair haberlerin yapılmasının düşündürücü olduğunu açıkladı.

CRI TÜRK’te yapılan Essex özel yayınına bağlanan araştırmacı ve gazeteciler konu ile ilgili taraflı haberlerin yapıldığını söyledi ve bunu "39 hayat üzerinden politika yapmak" olarak yorumladı. Öte yandan, konu ile ilgili bir İngiliz televizyon kanalı, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilmediğini ve Çinli olup olmadıklarının bilinmediğini izleyicilerine aktardığına vurgu yapılırken, ardından daha önce yaşanmış bir vakaya referans yapılarak, Çin kökenli bir İngiliz vatandaşından Çin’deki insan kaçakçılığı şebeklerinin nasıl çalıştığı hakkında bir röportaj yayınlandı. Konuyu inceleyen CRI TÜRK’te yayınlanan Güne Başlarken programı ve yapımcısı Gazeteci Kamil Erdoğdu, bu gibi küresel haberlerin bu tarz varsayımlar üzerinden değerlendirilerek dünya kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi. "Gazetecilikte bir haberde yansıtılan her bilgi doğrulanmış olmalıdır"

Erdoğdu, "Yerel polise dayandırılan haberde polis, ölmüş insanların Çinli olduklarını nereden biliyordu? Gazetecilikte bir haberde yansıtılan her bilgi doğrulanmış olmalıdır. Bu haberde batı kaynaklarının spekülasyonları kaçınılmaz olduğu aşikâr. Çin sosyal medya ağlarında da bu konuda çok çeşitli iddialar var. Fakat Essex örneğinde, uluslararası gazetecilik adına büyük dikkatsizliklerin yaşandığı ortaya çıktı. Bu olay Batı medyasının tarafsızlığı adına bir skandaldır." dedi.

Erdoğdu, programında söz konusu muhabirin yaptığı haberde Çinlilerin neden Birleşik Krallık’a girmek için hayatlarını tehlikeye attıkları iddiasına değinerek, ""Bu muhabirin Çin’in ’devasa’ göç eğilimini belirtmek için doğrulanamayan rakamlardan bahsetmesi ve buna gerekçe olarak Çin’deki gelir dağılımında yaşanan sözde eşitsizlikleri neden olarak göstermesi. Tarafsız habercilik ve etik haberciliğe uyan bir davranış değildir. Bu durum, henüz doğruluğu kanıtlanmayan bir olay hakkında kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyondur" dedi.