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Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı.

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kıyılardan gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar çıktı.
Gezi teknesi sahibi ve kaptan Ayhan Çıraklık (55) ile 5 gönüllü arkadaşı tarafından Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde bulunan 4 koyda kıyı temizliği gerçekleştirildi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki İnceburun Koyu'ndan başlayarak, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona eren etkinlik, 6 saat sürdü. Bugüne kadar kanıksanan pet şişeler ve naylon poşetlerin yanı sıra gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar temizlik yapanları şaşkına çevirdi. Toplanan 20 poşet çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi. Kıyı temizliğine katılan 59 yaşındaki Tuncay Okyar, Datça Yarımadası'nda eşsiz güzellikte 57 koy bulunduğunu ve her turizm sezonu öncesi bir avuç gönüllü ile birlikte koylarda kıyı temizliği yaptıklarını belirterek, "Karınca kararınca, elimizden geldiğince kıyılarımızı temizlemeye çalışıyoruz. Önemli olan farkındalık yaratabilmek, önemli olan kirletmemeyi başarabilmektir" dedi.

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Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttıEşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttıEşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttıEşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

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