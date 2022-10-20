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Eşte aranılan özellikler neler? Harika bir seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar

20.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de her sekiz kişiden biri, harika bir seks yerine banyoyu temiz tutan bir partnere sahip olmayı tercih ettiğini beyan etti. Anketten çıkan sonuca göre, temizlik seksten daha üstün görünüyor. İngilizler, banyo hijyenine dikkat etmeyen bir partnerle aynı yatağa girmeyi de tercih etmiyor.

Eşte aranılan özellikler neler? Harika bir seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar

İngiltere’de yapılan bir anketin sonucunda, iyi bir seks yerine banyoyu temiz tutan partner tercihinde bulunuldu. Genel olarak, ülkenin üçte ikisinden fazlası, kirli banyoya sahip bir partnerin ilişkiyi bozacağı düşüncesi hakimdi. Çoğunluk partnerinin hijyenik olmasını istese de yüksek temizlik standardını kendilerinin yeterince karşılamadığı ortaya çıktı.

BİR EŞTE ARANILAN ÖZELLİK SORULDU

Wilkinson Sword tarafından yürütülen Birleşik Krallık Banyo Alışkanlıkları Anketi, Birleşik Krallık genelinde 500 çifte kişisel hijyen ve bakım standartlarının yanı sıra ev temizliği ve bir eşte aradıkları özellikler hakkında sorular sordu.

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Erkeklerin sadece %34'ü tırnaklarını düzenli olarak kestiğini belirtirken, bu oran kadınlarda %53'tür. Bununla birlikte, kadınların %66'sı vücut tıraşı yaptıktan sonra ortalığı toparlamazken, erkeklerin %53'ü yapmıyor.

CİNSEL ORGAN HİJYENİ

Her beş erkekten sadece ikisi cinsel organlarını her gün yıkıyor, yarısından biraz fazlası (%51) dişlerini günde iki kez fırçalıyor.

Erkeklerin sırasıyla %52 ve %46 ile kadınlardan biraz daha fazla yapmasına rağmen, insanların yaklaşık yarısı her gün duş almıyor. Harika bir seks yerine banyo hijyenine önem verir gibi görünen İngilizler, kendi hijyenlerine gerekli ilgiyi göstermiyor.

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İkisi de mükemmel olmasa da bu alanda kadınlar genellikle erkeklerden daha temiz bulunmuştur. Örneğin, erkeklerin sadece %37'si haftada bir banyo havlusunu değiştirirken, kadınların %59'u temiz bir havluya sahip. Ve erkeklerin sadece %29'u diş fırçalarını her üç veya dört ayda bir değiştirir (diş hekimleri tarafından tavsiye edilir), kadınların ise %48’i düzenli olarak değiştirir.

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Cinsellik

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