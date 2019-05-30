KADIN

Estetiğin oldukça yükselen bir trend olmasının sebebi nedir?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 30.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Globalleşen dünyada bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere ulaşmak her zaman olduğundan daha kolay ve konforlu. İnsanların vizyonunun, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişmesine olanak sağlayan globalleşme ile birlikte bilinçli tüketici kavramı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor

Estetiğin oldukça yükselen bir trend olmasının sebebi nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetiğin gittikçe yükselen bir trend olmasının nedenlerini bizler için açıkladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Türkyılmaz, ‘estetik’ kavramının kadın ve erkek nezdindeki algısına da değindi.

İnsanlar artık ne istedikleri ile ilgili daha geniş bir bakış açısına sahip olurken ayrıca neler isteyebileceklerini de daha hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Bu noktada estetik operasyonlara olan yaklaşım da tamamen değişiyor.

TABU DEĞİL NORMAL

Estetik geçmiş zamanlarda halk arasında özellikle de erkekler arasında tabu olan konulardan birisiyken artık herhangi bir hastalığın tedavisi kadar normal görülen operasyonlardan birisi. İnsanların fiziksel sağlığı ne kadar önemliyse ruh sağlığının da o kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanların kendileri ile daha barışık olması, güzellik ve estetik kavramının değişmesi, hem orta yaş hem de genç nüfusun estetik alanında daha bilinçli olması bu uygulamaların tabu olmaktan uzaklaşıp normalleşmesinde etkili oluyor.

Estetik uygulamalar daha önceleri televizyonlar ekranlarına ya da magazin sayfalarına konu olurken artık insanların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı olmalarına yardımcı olan uygulamalar olarak biliniyor.

KADIN VE ERKEK İÇİN ESTETİK ALGISI

Estetik kavramı insanın var oluşu ile birlikte hayatında yer alan; zamana, çevresel şartlara, dönemsel akımlara bağlı olarak değişen ve insanların her zaman takipçi olmaktan keyif aldığı bir kavramdır. Bu nedenle de her geçen gün estetik kavramı insan bedeninde daha çok yer bulan, önemsenen ve değişikliğe uğrayan bir kavram oluyor.

Estetik hem kadın hem de erkek bedeni, zevki ve beğenisi için ortak payda oluşturabilen bir kavram olsa da yüz yıllardır güzellik ve estetik algısının kadın bedeni ile tasvir edilmesi sebebiyle bu alanda kadınların ilgisi her zaman daha yoğun oluyor.

Son yıllarda kadınların bağımsızlığı, üreten tarafta yer alma isteği, ekonomik ve düşünsel özgürlüklerine olan talebi sebebiyle estetik uygulamaların yükselen bir trend olmasını bağdaştırmak mümkün.

Kendisinin farkında, ataerkil toplumda bile güçlü ve duruşu olan bir birey olmanın gerekliliğini keşfeden kadınlar özgür düşünce yapısına sahip oldukça kendi bedenleri üzerinde karar verme konusunda eskiye göre çok daha kararlı adımlar atıyorlar. Bu adımlarla beraber de estetik uygulamalar magazin sayfalarının bir parçası olmaktan uzaklaşıp, hayatın bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Büyük göğüslü kadınlar su içinde daha mı iyi?Büyük göğüslü kadınlar su içinde daha mı iyi?
Estetik operasyon neden bu kadar önemli?Estetik operasyon neden bu kadar önemli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon Estetik operasyonların önemi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Tampon yerine mi geçecek?

Tampon yerine mi geçecek?

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı?

Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme büyüklüğünde spora katılımın motivasyonu

Büyük göğüslü kadınlar su içinde daha mı iyi?

Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’

Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’

Mide botoksu ile yaza fit girin

Mide botoksu ile yaza fit girin

Post bariatrik cerrahi ile içindeki seni keşfet

Post bariatrik cerrahi ile içindeki seni keşfet

Yüz ve boyun sarkmasına dikkat! Yaş ilerledikçe...

Yüz ve boyun sarkmasına dikkat! Yaş ilerledikçe...

Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.