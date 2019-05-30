Estetiğin oldukça yükselen bir trend olmasının sebebi nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetiğin gittikçe yükselen bir trend olmasının nedenlerini bizler için açıkladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Türkyılmaz, ‘estetik’ kavramının kadın ve erkek nezdindeki algısına da değindi.

İnsanlar artık ne istedikleri ile ilgili daha geniş bir bakış açısına sahip olurken ayrıca neler isteyebileceklerini de daha hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Bu noktada estetik operasyonlara olan yaklaşım da tamamen değişiyor.

TABU DEĞİL NORMAL

Estetik geçmiş zamanlarda halk arasında özellikle de erkekler arasında tabu olan konulardan birisiyken artık herhangi bir hastalığın tedavisi kadar normal görülen operasyonlardan birisi. İnsanların fiziksel sağlığı ne kadar önemliyse ruh sağlığının da o kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanların kendileri ile daha barışık olması, güzellik ve estetik kavramının değişmesi, hem orta yaş hem de genç nüfusun estetik alanında daha bilinçli olması bu uygulamaların tabu olmaktan uzaklaşıp normalleşmesinde etkili oluyor.