Estetiğin oldukça yükselen bir trend olmasının sebebi nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetiğin gittikçe yükselen bir trend olmasının nedenlerini bizler için açıkladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Türkyılmaz, ‘estetik’ kavramının kadın ve erkek nezdindeki algısına da değindi.
İnsanlar artık ne istedikleri ile ilgili daha geniş bir bakış açısına sahip olurken ayrıca neler isteyebileceklerini de daha hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Bu noktada estetik operasyonlara olan yaklaşım da tamamen değişiyor.
TABU DEĞİL NORMAL
Estetik geçmiş zamanlarda halk arasında özellikle de erkekler arasında tabu olan konulardan birisiyken artık herhangi bir hastalığın tedavisi kadar normal görülen operasyonlardan birisi. İnsanların fiziksel sağlığı ne kadar önemliyse ruh sağlığının da o kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
İnsanların kendileri ile daha barışık olması, güzellik ve estetik kavramının değişmesi, hem orta yaş hem de genç nüfusun estetik alanında daha bilinçli olması bu uygulamaların tabu olmaktan uzaklaşıp normalleşmesinde etkili oluyor.
Estetik uygulamalar daha önceleri televizyonlar ekranlarına ya da magazin sayfalarına konu olurken artık insanların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı olmalarına yardımcı olan uygulamalar olarak biliniyor.
KADIN VE ERKEK İÇİN ESTETİK ALGISI
Estetik kavramı insanın var oluşu ile birlikte hayatında yer alan; zamana, çevresel şartlara, dönemsel akımlara bağlı olarak değişen ve insanların her zaman takipçi olmaktan keyif aldığı bir kavramdır. Bu nedenle de her geçen gün estetik kavramı insan bedeninde daha çok yer bulan, önemsenen ve değişikliğe uğrayan bir kavram oluyor.
Estetik hem kadın hem de erkek bedeni, zevki ve beğenisi için ortak payda oluşturabilen bir kavram olsa da yüz yıllardır güzellik ve estetik algısının kadın bedeni ile tasvir edilmesi sebebiyle bu alanda kadınların ilgisi her zaman daha yoğun oluyor.
Son yıllarda kadınların bağımsızlığı, üreten tarafta yer alma isteği, ekonomik ve düşünsel özgürlüklerine olan talebi sebebiyle estetik uygulamaların yükselen bir trend olmasını bağdaştırmak mümkün.
Kendisinin farkında, ataerkil toplumda bile güçlü ve duruşu olan bir birey olmanın gerekliliğini keşfeden kadınlar özgür düşünce yapısına sahip oldukça kendi bedenleri üzerinde karar verme konusunda eskiye göre çok daha kararlı adımlar atıyorlar. Bu adımlarla beraber de estetik uygulamalar magazin sayfalarının bir parçası olmaktan uzaklaşıp, hayatın bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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