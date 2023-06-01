Estetik ameliyat bağımlısı fenomen Neyleen Ashley, göğüsleri yasal sınıra dayanınca yeniden ameliyat oldu! Bu kez implantlarından vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Neyleen Ashley, estetik ameliyat bağımlılığı sayesinde kısa sürede fenomene dönüştü. Estetik prosedürlerini ve vücudundaki değişimleri hayranlarıyla paylaşan Ashley, yasal sınırlara dayanan göğüs implantlarını çıkartmak için bıçak altına yattı. İmplantlarının sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Ashley, prosedürün öncesi ve sonrasında çekilen görüntülerini TikTok’tan paylaşarak “Manuel olarak söndürüldü. Sönük implantlarımı çıkartmak için benimle hazırlanın” notunu ekledi.

“ZİHİNSEL BİR RAHATLAMA YAŞADIM”

Amerika’nın en büyük yapay göğüslerine sahip olmak için zorlu bir mücadele verdiğini ifade eden Ashley, “İmplantlarımı çıkarttığımda zihinsel olarak bir rahatlama yaşadım. Tüm kötü enerjinin onlarla birlikte gittiğini hissettim” dedi.

Üç ayrı ameliyat ve 17 bin dolar ( yaklaşık 353 bin224 TL) harcadıktan sonra sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Ashley, “Her zaman korkunç migren ağrılarım oluyordu. Ancak bu estetik prosedürlerin sonrasında çok fazlalaştı. Neredeyse her gün omuzlarımda bir gerginlik ve boynumda bir ağrı oluyordu” diye konuştu.