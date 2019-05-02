Estetik ameliyatlara karar aşamasındayken psikolojik ve tıbbi gereklilikler

Bir estetik operasyon fikri hayalden gerçeğe doğru adım adım gelişirken, karar verme aşamasında hastayı hangi önemli aşamalar bekliyor? Doğru karar vermek nasıl mümkün olacak? Bu yazımda karar verme aşamasında kafaları karıştıran birçok konuya ve doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdim. Bu Ameliyattan Ne Bekliyorsunuz? Bir estetik operasyon, sizi mevcut sahip olduğunuz özellikler çerçevesinde daha iyiye sahip olmanız için yapılır. Ancak hiçbir estetik operasyon mükemmellik vadetmez. Daha iyi görünen bir burun, daha genç bir yüz, daha canlı bir göz çevresi gibi örnekleri sıralayabiliriz. Ameliyat sonucunu her hasta, mutlaka kendi öncesi ile kıyaslamalıdır. Yapılan her ameliyatın farklı olduğu gerçeği ile bir başkasının sonucunu, hastanın kendisi ile mukayese etmesi sağlıklı bir değerlendirme vermez. Ameliyata karar aşamasında ‘Hayal ettiğiniz insana ne kadar benziyorsunuz?’ sorusunu kendinize sormanızda fayda var. Böylece beklediğiniz değişimi tek bir noktada değil, yüzdeki tüm organların birbiri ile olan ahengi içinde kıyaslayabilirsiniz. Bunlar da ilginizi çekebilir Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi Uzmanlar da öneriyor! Bu şekilde kullanırsanız... Yazın burun estetiğinde bunlara dikkat

Ameliyatta dair beklentinizi net bir şekilde hekiminiz ile paylaşmanız ve bu taleplerin cerrahi olarak mümkünlük durumunun değerlendirilmesi, karar verme aşamasında hasta için oldukça önemli detaylardır. Gerçekçi Beklentiler Mantığa dayanmayan, gerçek dışı beklentiler hastayı sonuç ne olursan tatmin etmez. Unutmayın ne doktorunuzun ne kadar kabiliyetli olduğu ne de sizin hayal gücünüz değil, sadece ve sadece ‘’anatomik’’ alt yapınız elde edeceğiniz sonucu belirler. Dolayısıyla estetik talebinizin ve değişebilme kapasitenizin limitinin aslında siz olduğunu bilmelisiniz. İnsan içiyle dışıyla bir kumaştır ve iyi kumaştan iyi elbise çıkar. Her kumaştan aynı elbiseyi beklememek gerekir. Eğer kişi estetik operasyondan sonra çok daha mutlu bir hayat yaşamayı planlıyorsa, hiçbir estetik operasyonun kişiye mutluluk vadetmediğini bilmeniz gerekmektedir. Mutlu olma kişinin sahip oldukları ile ilgili değil, hayatı ele alış tarzı ile ilgilidir. Bugün gerçekten çok büyük zorluklar içindeyken yine de büyük bir mutlulukla şükran duyan insanlar var olduğu gibi, sayısız avantaja sahipken yine de kendi içinde mutsuz olan insanlar olduğunu bilmeliyiz.

Bilgi Akışı Beklentileriniz, olmasını istemedikleriniz, endişeleriniz ve operasyona psikolojik olarak hazır olma durumunuz hekiminiz tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde hasta ve hekim arasındaki bilgi akışı oldukça önem arz eder. Bu bilgi akışını internet üzerindeki isimsiz makalelerden sağlamak, hastaların doğru karar vermesini etkileyecek ve belki de sonradan pişman olabileceği seçimler yapmasına zemin hazırlayacak, hatalı bilgilerle dolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle internette yazarının isminin belli olmadığı hiçbir yazıya kanaat etmeyin, mesela forum siteleri, en çok yanlış bilginin ve gizli ticari yönlendirmenin bulunduğu yerlerdir. Bilgiye ulaşma hızımızın her saniye daha da kısaldığı günümüzde internet aslında elimizin altındaki bir canlı bomba gibidir. İnternette okuduğunuz makalelerin mutlaka imzasına, güvenilir bir kaynakta yayınlanıyor olmasına dikkat edin. Bilgi kirliliği içinde boğulmamak için burada saatlerce veya günlerce zaman geçirip araştırma yapmak yerine güveneceğiniz uzman bir hekim ile yüz yüze yapacağınız yarım saatlik bir muayene çok daha verimli olacaktır. Unutmayın, zaman en değerli hazinedir.

Çünkü internet üzerinde herkes için yazılmış genel bilgiler varken, bire bir muayenelerde sadece sizlere özel, sizin durumunuza özel olarak bilgi alabilirsiniz. Süreç boyunca her zaman hekiminize ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu sebeple karar aşamasında organizasyon, bakım, tıbbi durumlar ya da kontrol randevularınız için kimlerle iletişim halinde olacağınızı mutlaka öğrenmeli ve bilgi akışı ağınızı oluşturmalısınız. Hekiminizin size destek verecek iyi bir ekibe sahip olmasından emin olmalısınız. Doktor Referansı Açıkça dile getirilmese de, karar verme aşamasında birçok hasta muayene sırasında hekiminden kendisini ameliyat için ikna etmesini bekliyor. Estetik Operasyonlar olunması mecburi operasyonlar değildir. Kişi sahip olduğu estetik görüntü bozukluğu ile yaşamını devam ettirebilir. Bu sebeple ben hiçbir hastama estetik yönden bir ameliyatı tavsiye etmeyi etik bulmuyorum. Karar verme sürecinde hastayı etkilemek yerine doğru ve yanlışları ona aktarmayı, ameliyat riskleri hakkında bilgi vermeyi ve cerrahi olarak değişimin mümkünlük sınırlarını kendisine aktarmayı tıbben daha etik ve ahlaken de daha doğru buluyorum.