Estetik cerrahi nedir?

Plastik Cerrahi’nin işlevselliğini kaybetmiş vücut uzuvlarını ve dokularını yeniden canlandırma gibi bir işlevi de olmasına karşın Estetik Cerrahi biraz daha işin kozmetik yanına odaklanır ve kötü görünen yerleri rötuşlamayı amaçlar. Dolayısıyla vücudunun herhangi bir yerinin daha iyi görünmesini hedefleyenlerin, Estetik Cerrahi yöntemlerine ve uzmanlarına başvurmaları gerekir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Estetik ameliyatlar genellikle sağlıklı kişilerde ve tıbbi olarak normal kabul edilen vücut parçaları üzerinde uygulanır. Yani sağlık için zorunlu ameliyatlar değillerdir. Bu yüzden sonradan ortaya çıkabilecek aksiliklerin etkisi diğer zorunlu ameliyatlara göre daha üzücü olabilir. İleride sorun yaşamamak için bu tür ameliyatları tam teşekküllü hastane veya kliniklerde ve “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı” olan cerrahlara yaptırmanız gerekir. Diğer alanlardaki doktorların estetik cerrahi işlemleri yapması tıbbi birçok problem yaratmakta, daha sonra hastalar düzeltilmesi güç komplikasyonlarla karşılaşabilmektedir. Hastaların Estetik Cerrahi alanına giren işlemleri mutlaka “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” ünvanına sahip uzman hekimlere yaptırması kendi yararlarına olacaktır.
Estetik Cerrahi’de her zaman ameliyat yapılması gerekmez. Estetik operasyon deyince daima iz bırakan ve kesikler barındıran operasyonlar akla gelmemelidir. Dolgular, cildi soyan derin lazer uygulamaları, kök hücre gibi uygulamalar, ameliyat sınıfına girmeyen ancak Estetik Cerrahlarca ya da Dermatoloji Uzmanlarınca yapılan/yapılması gereken uygulamalardır.
Estetik Cerrahi’nin ilgi alanları:
Burun:
Burnun tüm estetik ve işlevsel bozukluklarının düzeltilmesi
Meme:
Memenin büyütülmesi, küçültülmesi, dikleştirmesi, asimetrinin giderilmesi, aşırı deri ve deri altı yağ dokularının azaltılması ve buna yönelik işlemler
Jinekomasti:
Erkekte aşırı derecede büyümüş meme dokusunun alınarak hastanın normal bir görünüme kavuşturulması
Erkeklerde karın bölgesi yağlarının şekillendirmesi:
Erkeklerde karın bölgesindeki fazla yağların alınarak bir kısmına da baklava dilimi şeklinin verilmesi
Yüz:
Yüz yenilenmesi ya da yüz gençleştirme (yüz germe, göz kapağı, göz çevresi estetiği, ağız çevresi estetiği gibi)
Endoskopik olarak yapılan alın germe, kaş kaldırma, göz kapağı bölgesinin tüm estetik işlemleri,
Kepçe kulak, kulak kepçesindeki ve diğer bölgelerdeki problemlerin düzeltilmesi, Çene büyütme ve küçültme operasyonları
Yağ enjeksiyonları ile yüz konturunun düzeltilmesi, dolgunluğun sağlanması
Vücut şekillendirme işlemleri:
Karın germe ve karın estetiği,
Liposuction ve yağ enjeksiyonları ile vücut konturunun düzeltilmesi, bel inceltilmesi, bacakların şekillendirilmesi, kalça estetiği
İmplantlar ve yağ dokusu ile bacak ve kalça şekillendirme
Diğer işlemler:
Yara izlerinin düzeltilmesi, benlerin çıkartılması, saç ekimi.
Cerrahi olmayan gençleştirme ve güzelleştirme işlemleri
Her türlü dolgu ve botoks işlemleri, cilt yenileme, cilt soyma, cilt gençleştirme işlemleri, yüz askıları gibi cerrahi olmayan işlemler.
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