KADIN

Estetik cerrahi nedir?

Prof. Dr. Akın Yücel Prof. Dr. Akın Yücel
GENEL HABERLERİ  | 18.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Estetik Cerrahi denilince akla Plastik Cerrahi’nin bütünü gelir; bazen de cilde bakım/temizlik yapan estetisyen uygulamalarıyla karıştırılır. Estetik Cerrahi, Plastik Cerrahi’nin bir yan koludur ve “Kozmetik Cerrahi” olarak da adlandırılır.

Estetik cerrahi nedir?

Plastik Cerrahi’nin işlevselliğini kaybetmiş vücut uzuvlarını ve dokularını yeniden canlandırma gibi bir işlevi de olmasına karşın Estetik Cerrahi biraz daha işin kozmetik yanına odaklanır ve kötü görünen yerleri rötuşlamayı amaçlar. Dolayısıyla vücudunun herhangi bir yerinin daha iyi görünmesini hedefleyenlerin, Estetik Cerrahi yöntemlerine ve uzmanlarına başvurmaları gerekir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Estetik ameliyatlar genellikle sağlıklı kişilerde ve tıbbi olarak normal kabul edilen vücut parçaları üzerinde uygulanır. Yani sağlık için zorunlu ameliyatlar değillerdir. Bu yüzden sonradan ortaya çıkabilecek aksiliklerin etkisi diğer zorunlu ameliyatlara göre daha üzücü olabilir. İleride sorun yaşamamak için bu tür ameliyatları tam teşekküllü hastane veya kliniklerde ve “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı” olan cerrahlara yaptırmanız gerekir. Diğer alanlardaki doktorların estetik cerrahi işlemleri yapması tıbbi birçok problem yaratmakta, daha sonra hastalar düzeltilmesi güç komplikasyonlarla karşılaşabilmektedir. Hastaların Estetik Cerrahi alanına giren işlemleri mutlaka “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” ünvanına sahip uzman hekimlere yaptırması kendi yararlarına olacaktır.

Estetik Cerrahi’de her zaman ameliyat yapılması gerekmez. Estetik operasyon deyince daima iz bırakan ve kesikler barındıran operasyonlar akla gelmemelidir. Dolgular, cildi soyan derin lazer uygulamaları, kök hücre gibi uygulamalar, ameliyat sınıfına girmeyen ancak Estetik Cerrahlarca ya da Dermatoloji Uzmanlarınca yapılan/yapılması gereken uygulamalardır.

Estetik Cerrahi’nin ilgi alanları:

Burun:
Burnun tüm estetik ve işlevsel bozukluklarının düzeltilmesi

Meme:
Memenin büyütülmesi, küçültülmesi, dikleştirmesi, asimetrinin giderilmesi, aşırı deri ve deri altı yağ dokularının azaltılması ve buna yönelik işlemler

Jinekomasti:
Erkekte aşırı derecede büyümüş meme dokusunun alınarak hastanın normal bir görünüme kavuşturulması

Erkeklerde karın bölgesi yağlarının şekillendirmesi:
Erkeklerde karın bölgesindeki fazla yağların alınarak bir kısmına da baklava dilimi şeklinin verilmesi

Yüz:
Yüz yenilenmesi ya da yüz gençleştirme (yüz germe, göz kapağı, göz çevresi estetiği, ağız çevresi estetiği gibi)
Endoskopik olarak yapılan alın germe, kaş kaldırma, göz kapağı bölgesinin tüm estetik işlemleri,
Kepçe kulak, kulak kepçesindeki ve diğer bölgelerdeki problemlerin düzeltilmesi, Çene büyütme ve küçültme operasyonları
Yağ enjeksiyonları ile yüz konturunun düzeltilmesi, dolgunluğun sağlanması

Vücut şekillendirme işlemleri:
Karın germe ve karın estetiği,
Liposuction ve yağ enjeksiyonları ile vücut konturunun düzeltilmesi, bel inceltilmesi, bacakların şekillendirilmesi, kalça estetiği
İmplantlar ve yağ dokusu ile bacak ve kalça şekillendirme

Diğer işlemler:
Yara izlerinin düzeltilmesi, benlerin çıkartılması, saç ekimi.

Cerrahi olmayan gençleştirme ve güzelleştirme işlemleri
Her türlü dolgu ve botoks işlemleri, cilt yenileme, cilt soyma, cilt gençleştirme işlemleri, yüz askıları gibi cerrahi olmayan işlemler.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Estetik cerrahi nedir? Kozmetik Cerrahi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Sosyal medyayı sallayan tablo

Sosyal medyayı sallayan tablo

Yaşayan en seksi kadın Emily Ratajkowski

Yaşayan en seksi kadın Emily Ratajkowski

İlginizi Çekebilir

Yay Burcu Özellikleri

Yay Burcu Özellikleri

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Bu 10 Alışkanlığınız Böbreklerinize Zarar Veriyor

Bu 10 Alışkanlığınız Böbreklerinize Zarar Veriyor

Evinizden Negatif Enerjiyi Defetmenin 7 Kolay Yolu

Evinizden Negatif Enerjiyi Defetmenin 7 Kolay Yolu

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Hayata Yeniden Başlayanlara

Hayata Yeniden Başlayanlara

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.