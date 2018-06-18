Estetik cerrahi nedir?

Plastik Cerrahi’nin işlevselliğini kaybetmiş vücut uzuvlarını ve dokularını yeniden canlandırma gibi bir işlevi de olmasına karşın Estetik Cerrahi biraz daha işin kozmetik yanına odaklanır ve kötü görünen yerleri rötuşlamayı amaçlar. Dolayısıyla vücudunun herhangi bir yerinin daha iyi görünmesini hedefleyenlerin, Estetik Cerrahi yöntemlerine ve uzmanlarına başvurmaları gerekir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Estetik ameliyatlar genellikle sağlıklı kişilerde ve tıbbi olarak normal kabul edilen vücut parçaları üzerinde uygulanır. Yani sağlık için zorunlu ameliyatlar değillerdir. Bu yüzden sonradan ortaya çıkabilecek aksiliklerin etkisi diğer zorunlu ameliyatlara göre daha üzücü olabilir. İleride sorun yaşamamak için bu tür ameliyatları tam teşekküllü hastane veya kliniklerde ve “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı” olan cerrahlara yaptırmanız gerekir. Diğer alanlardaki doktorların estetik cerrahi işlemleri yapması tıbbi birçok problem yaratmakta, daha sonra hastalar düzeltilmesi güç komplikasyonlarla karşılaşabilmektedir. Hastaların Estetik Cerrahi alanına giren işlemleri mutlaka “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” ünvanına sahip uzman hekimlere yaptırması kendi yararlarına olacaktır.