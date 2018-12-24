Estetik kurbanı olmayın! İşte yanlış güzellik uzmanı seçtiğinizin 6 işareti

TÜM MÜŞTERİLER İÇİN AYNI YAKLAŞIMA SAHİP OLABİLİRLER
Bir güzellik salonuna gitmeden önce oradaki uzman hakkında muhtemelen yorumları okur ve çalışmalarına bakarsınız. Farklı müşterilerde aynı sonuçları görmek bazı endişeleri düşünmenize neden olabilir. Yani ''imza stili'' deneyim ve bilgi eksikliğini gizliyor olabilir. Belirli bir prosedürden geçmeye kararlıysanız, gerekli tüm ekipmanın klinikte mevcut olduğundan emin olun. Bazı klinikler, sahip oldukları ürünlere bağlı olarak alternatif prosedürler sunar. Ancak sonuç beklediğinizden farklı olabilir.
Yaşınızı sormadan ya da buna dikkat etmeden size güçlü prosedürler sunuyorsa bir kez daha düşünün. Çünkü olgun ciltler için kullanılan ürünler diğerlerine göre çok daha pahalı olduğundan kar elde etmek için size bunları uygulayabilir.
Ne yapmalı: Bir uzmana ilk ziyaretiniz ise, önerdikleri her şeyi yazın ve İnternet'teki prosedürler ve ürünler hakkında bilgi arayın. Aynı anda her şeyi kabul etmeyin - kendinize düşünmek için biraz zaman tanımak daha iyidir.
FARKLI GÜZELLİK ALGILARI
Bir klinikte özgüveninizi artırmak ve muhteşem görünmek için yüzünüzü gerdirmek isteyebilirsiniz. Ancak doktorunuz ''modern kadın'' oluşturmak için dudak kenarlarınızı, dudaklarınızı 2 kat dolguyla doldurmayı ya da V şeklinde yüz oluşturmayı önerebilir.
Ne yapmalı: Yüz anatomisi hakkında yeterince bilgili ve doğru oranları bilen bir uzman aramaya devam edin.
ÇOK SIK İŞLEM YAPTIRMAK
Belirli bir süre sonra göze çarpan sonuçlar gösteren bazı prosedürler vardır. Örneğin, biyorevitalizasyon veya mezoterapiden sonra, bir sonraki randevuyu almadan önce 2 hafta beklemelisiniz. Sadece bu şekilde sonuçları görebilecek ve prosedürü tekrarlamak isteyip istemediğinize karar verebileceksiniz. Kozmetologlar mümkün olduğu kadar çok prosedür satmakla ilgileniyorlar ve genellikle bir sonraki randevuyu bir hafta veya daha erken bir tarihte yapmayı tavsiye ediyorlar. Bu neye yol açacak? Cildiniz çok fazla boğulduğu için, yüzün bir süre sonra bir miktar şişmiş olduğunu fark edeceksiniz.
Ne yapmalı: Önerilen süreyi bekleyin ve sonuçları kendiniz değerlendirin. Daha fazla prosedür için acele etmeyin. En popüler kozmetik yöntemlerden bile bir mucize beklemeyin. Örneğin, biyorevitalizasyon ve mezoterapi kuru ciltlerde size yardımcı olabilir, bu yüzden bu sorunu çözdükten sonra prosedürleri durdurmalısınız. Araştırmaya göre, 3 aylık enjeksiyonlardan sonra bile, başlangıçta yaşlanma karşıtı etki sağlamıyorlar.
GÜZELLİK UZMANI LİSTEDEKİ TÜM İŞLEMLERİN YAPILMASINI ÖNEREBİLİR
Diyelim ki alın kırışıklıklarından kurtulmaya karar verdiniz, ancak bir kozmetik uzmanı gözenek temizliği, kimyasal peelingi, dolgu maddeleriyle bir miktar hacim eklemenizi ve tüm indirim işlemlerini denemenizi önerebilir.
Ne yapmalı: Alın kırışıklıklarınıza elveda demekten başka bir şey istemiyorsanız “hayır” demeyi öğrenin.
GERÇEKÇİ OLMAYAN VAATLER
Sonuçların ne kadar süreceği bireysel faktörlere bağlıdır. Bu yüzden hiç kimse kalıcı bir etki garanti edemez. Etkilerin genellikle ne kadar sürdüğünü öğrenin. Örneğin, Botox 3 ila 6 ay sürer ve kozmetik uzmanınız bir yıl, hatta 3 yıl boyunca kırışıklıklarınızı unutacağınızı iddia ederse, dikkatli olmalısınız. Ayrıca, metabolizma hızınız dolgu maddelerinin etkisini büyük ölçüde etkiler ve eğer yüksekse, kozmetik uzmanının vaat ettiğinden daha erken işlemi tekrarlamanız gerekir.
Ne yapmalı: Abartılı vaatlere inanmayın. Sonuçların ne kadar süreceğini bilmenin tek yolu beklemek ve görmek.
PROSEDÜRLERİN BAĞIMLISI OLMAYIN
Hali hazırda bir işlemden hemen sonra bir sonraki randevu için hemen karar vermeyin. Hazır olduğunuzda kibarca reddedip randevu alacağınızı söyleyin.
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