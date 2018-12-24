KADIN

Estetik kurbanı olmayın! İşte yanlış güzellik uzmanı seçtiğinizin 6 işareti

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Güzellik kliniklerinden bazıları gerçekçi olmayan sonuçlar, cazip indirimler ve özel fırsatlar vaat eden müşterileri kendilerine çekmekte oldukça ustadırlar. Ruh halinizi bozmamak ve cebinizdeki paranızı boşa harcamamak için, artıları ve eksileri tartmak çok önemlidir. Gereksiz prosedürlerin farkına varmak ve başka bir uzmana görünüp görünmeyeceğinizi anlamanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik. İşte bir güzellik uzmanından randevu alırken göz önünde bulundurmanız gereken 6 ana nokta.

Estetik kurbanı olmayın! İşte yanlış güzellik uzmanı seçtiğinizin 6 işareti

TÜM MÜŞTERİLER İÇİN AYNI YAKLAŞIMA SAHİP OLABİLİRLER

1

Bir güzellik salonuna gitmeden önce oradaki uzman hakkında muhtemelen yorumları okur ve çalışmalarına bakarsınız. Farklı müşterilerde aynı sonuçları görmek bazı endişeleri düşünmenize neden olabilir. Yani ''imza stili'' deneyim ve bilgi eksikliğini gizliyor olabilir. Belirli bir prosedürden geçmeye kararlıysanız, gerekli tüm ekipmanın klinikte mevcut olduğundan emin olun. Bazı klinikler, sahip oldukları ürünlere bağlı olarak alternatif prosedürler sunar. Ancak sonuç beklediğinizden farklı olabilir.

Yaşınızı sormadan ya da buna dikkat etmeden size güçlü prosedürler sunuyorsa bir kez daha düşünün. Çünkü olgun ciltler için kullanılan ürünler diğerlerine göre çok daha pahalı olduğundan kar elde etmek için size bunları uygulayabilir.

Ne yapmalı: Bir uzmana ilk ziyaretiniz ise, önerdikleri her şeyi yazın ve İnternet'teki prosedürler ve ürünler hakkında bilgi arayın. Aynı anda her şeyi kabul etmeyin - kendinize düşünmek için biraz zaman tanımak daha iyidir.

FARKLI GÜZELLİK ALGILARI

2

Bir klinikte özgüveninizi artırmak ve muhteşem görünmek için yüzünüzü gerdirmek isteyebilirsiniz. Ancak doktorunuz ''modern kadın'' oluşturmak için dudak kenarlarınızı, dudaklarınızı 2 kat dolguyla doldurmayı ya da V şeklinde yüz oluşturmayı önerebilir.

Ne yapmalı: Yüz anatomisi hakkında yeterince bilgili ve doğru oranları bilen bir uzman aramaya devam edin.

ÇOK SIK İŞLEM YAPTIRMAK

3

Belirli bir süre sonra göze çarpan sonuçlar gösteren bazı prosedürler vardır. Örneğin, biyorevitalizasyon veya mezoterapiden sonra, bir sonraki randevuyu almadan önce 2 hafta beklemelisiniz. Sadece bu şekilde sonuçları görebilecek ve prosedürü tekrarlamak isteyip istemediğinize karar verebileceksiniz. Kozmetologlar mümkün olduğu kadar çok prosedür satmakla ilgileniyorlar ve genellikle bir sonraki randevuyu bir hafta veya daha erken bir tarihte yapmayı tavsiye ediyorlar. Bu neye yol açacak? Cildiniz çok fazla boğulduğu için, yüzün bir süre sonra bir miktar şişmiş olduğunu fark edeceksiniz.

Ne yapmalı: Önerilen süreyi bekleyin ve sonuçları kendiniz değerlendirin. Daha fazla prosedür için acele etmeyin. En popüler kozmetik yöntemlerden bile bir mucize beklemeyin. Örneğin, biyorevitalizasyon ve mezoterapi kuru ciltlerde size yardımcı olabilir, bu yüzden bu sorunu çözdükten sonra prosedürleri durdurmalısınız. Araştırmaya göre, 3 aylık enjeksiyonlardan sonra bile, başlangıçta yaşlanma karşıtı etki sağlamıyorlar.

GÜZELLİK UZMANI LİSTEDEKİ TÜM İŞLEMLERİN YAPILMASINI ÖNEREBİLİR

4

Diyelim ki alın kırışıklıklarından kurtulmaya karar verdiniz, ancak bir kozmetik uzmanı gözenek temizliği, kimyasal peelingi, dolgu maddeleriyle bir miktar hacim eklemenizi ve tüm indirim işlemlerini denemenizi önerebilir.

Ne yapmalı: Alın kırışıklıklarınıza elveda demekten başka bir şey istemiyorsanız “hayır” demeyi öğrenin.

GERÇEKÇİ OLMAYAN VAATLER

5

Sonuçların ne kadar süreceği bireysel faktörlere bağlıdır. Bu yüzden hiç kimse kalıcı bir etki garanti edemez. Etkilerin genellikle ne kadar sürdüğünü öğrenin. Örneğin, Botox 3 ila 6 ay sürer ve kozmetik uzmanınız bir yıl, hatta 3 yıl boyunca kırışıklıklarınızı unutacağınızı iddia ederse, dikkatli olmalısınız. Ayrıca, metabolizma hızınız dolgu maddelerinin etkisini büyük ölçüde etkiler ve eğer yüksekse, kozmetik uzmanının vaat ettiğinden daha erken işlemi tekrarlamanız gerekir.

Ne yapmalı: Abartılı vaatlere inanmayın. Sonuçların ne kadar süreceğini bilmenin tek yolu beklemek ve görmek.

PROSEDÜRLERİN BAĞIMLISI OLMAYIN

6

Hali hazırda bir işlemden hemen sonra bir sonraki randevu için hemen karar vermeyin. Hazır olduğunuzda kibarca reddedip randevu alacağınızı söyleyin.

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden olduKraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu
Google'da en çok bunları aradık! Google'da en çok bunları aradık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğru güzellik uzmanı nasıl seçilir güzellik uzmanı

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu

Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu

24-31 aralık haftalık burç yorumları

24-31 aralık haftalık burç yorumları

Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu

Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu

Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

Google'da en çok bunları aradık!

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular

'Hiç seksi değiliz' deyip, meydan okudular

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

2019'un en trend saç renkleri! Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.