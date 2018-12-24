Estetik kurbanı olmayın! İşte yanlış güzellik uzmanı seçtiğinizin 6 işareti

TÜM MÜŞTERİLER İÇİN AYNI YAKLAŞIMA SAHİP OLABİLİRLER Bir güzellik salonuna gitmeden önce oradaki uzman hakkında muhtemelen yorumları okur ve çalışmalarına bakarsınız. Farklı müşterilerde aynı sonuçları görmek bazı endişeleri düşünmenize neden olabilir. Yani ''imza stili'' deneyim ve bilgi eksikliğini gizliyor olabilir. Belirli bir prosedürden geçmeye kararlıysanız, gerekli tüm ekipmanın klinikte mevcut olduğundan emin olun. Bazı klinikler, sahip oldukları ürünlere bağlı olarak alternatif prosedürler sunar. Ancak sonuç beklediğinizden farklı olabilir. Yaşınızı sormadan ya da buna dikkat etmeden size güçlü prosedürler sunuyorsa bir kez daha düşünün. Çünkü olgun ciltler için kullanılan ürünler diğerlerine göre çok daha pahalı olduğundan kar elde etmek için size bunları uygulayabilir. Ne yapmalı: Bir uzmana ilk ziyaretiniz ise, önerdikleri her şeyi yazın ve İnternet'teki prosedürler ve ürünler hakkında bilgi arayın. Aynı anda her şeyi kabul etmeyin - kendinize düşünmek için biraz zaman tanımak daha iyidir.

FARKLI GÜZELLİK ALGILARI Bir klinikte özgüveninizi artırmak ve muhteşem görünmek için yüzünüzü gerdirmek isteyebilirsiniz. Ancak doktorunuz ''modern kadın'' oluşturmak için dudak kenarlarınızı, dudaklarınızı 2 kat dolguyla doldurmayı ya da V şeklinde yüz oluşturmayı önerebilir. Ne yapmalı: Yüz anatomisi hakkında yeterince bilgili ve doğru oranları bilen bir uzman aramaya devam edin. ÇOK SIK İŞLEM YAPTIRMAK Belirli bir süre sonra göze çarpan sonuçlar gösteren bazı prosedürler vardır. Örneğin, biyorevitalizasyon veya mezoterapiden sonra, bir sonraki randevuyu almadan önce 2 hafta beklemelisiniz. Sadece bu şekilde sonuçları görebilecek ve prosedürü tekrarlamak isteyip istemediğinize karar verebileceksiniz. Kozmetologlar mümkün olduğu kadar çok prosedür satmakla ilgileniyorlar ve genellikle bir sonraki randevuyu bir hafta veya daha erken bir tarihte yapmayı tavsiye ediyorlar. Bu neye yol açacak? Cildiniz çok fazla boğulduğu için, yüzün bir süre sonra bir miktar şişmiş olduğunu fark edeceksiniz.