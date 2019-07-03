Estetik operasyon yaptırmak istiyorsanız işte dikkat etmeniz gerekenler

Doğru doktoru seçmek, doğru değişimi elde etmek ve konforlu bir iyileşme süreci ile başarılı sonuç almak estetik operasyon yaptırmak isteyenlerin aklında bulunan başlıca soru işaretleridir.

Bu noktada elbette en önemli konu doktor seçimidir. Doktor seçiminin hangi kriterlere bakılarak yapılması gerektiği iyi bilinmeli.

Uzmanlık, tecrübe, planlama ve hasta önceliği gibi doktor seçiminde mutlaka dikkate alınması gereken kriterlerin yanı sıra en önemli konu bir sağlık ve güvenlik meselesi olan bu tür operasyonları yetkisiz ve yetersiz merdiven altı mekanlarda gerçekleştirmeyi vaad eden kişilerden katiyetle uzak durulması gerekir.

UZMANLIĞIN ÖNEMİ VE DOĞRU PLANLAMA

Başarılı bir estetik cerrah arayışı varsa öncelikle doktorun bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere eğitim ve toplantılara katılan, güncel bilgi ve gelişmeleri izleyerek mesleki donanımını geliştiren bir hekim olması dikkate alınmalı.

Bir doktorun ne kadar çok referansı olduğundan ve ne kadar çok tanıtım yaptığından ziyade istenilen operasyon alanındaki bilgi, beceri ve tecrübesinin, bu tecrübeye referans oluşturan eğitim ve donanımının ne olduğu çok önemli.