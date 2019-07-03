Estetik operasyon yaptırmak istiyorsanız işte dikkat etmeniz gerekenler

Doğru doktoru seçmek, doğru değişimi elde etmek ve konforlu bir iyileşme süreci ile başarılı sonuç almak estetik operasyon yaptırmak isteyenlerin aklında bulunan başlıca soru işaretleridir.
Bu noktada elbette en önemli konu doktor seçimidir. Doktor seçiminin hangi kriterlere bakılarak yapılması gerektiği iyi bilinmeli.
Uzmanlık, tecrübe, planlama ve hasta önceliği gibi doktor seçiminde mutlaka dikkate alınması gereken kriterlerin yanı sıra en önemli konu bir sağlık ve güvenlik meselesi olan bu tür operasyonları yetkisiz ve yetersiz merdiven altı mekanlarda gerçekleştirmeyi vaad eden kişilerden katiyetle uzak durulması gerekir.
UZMANLIĞIN ÖNEMİ VE DOĞRU PLANLAMA
Başarılı bir estetik cerrah arayışı varsa öncelikle doktorun bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere eğitim ve toplantılara katılan, güncel bilgi ve gelişmeleri izleyerek mesleki donanımını geliştiren bir hekim olması dikkate alınmalı.
Bir doktorun ne kadar çok referansı olduğundan ve ne kadar çok tanıtım yaptığından ziyade istenilen operasyon alanındaki bilgi, beceri ve tecrübesinin, bu tecrübeye referans oluşturan eğitim ve donanımının ne olduğu çok önemli.
YETERLİ BİLGİ, BECER, VE DONANIM!
Yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip bir estetik cerrah operasyon planlaması yaparken hem doğal görünümü korumayı hem de kişinin kendi vücuduna veya yüz hatlarına uygun kişiye özel müdahaleler yapmayı tercih eder.
Afaki talepler, gerçekçi olmayan ve tektipleştiren işlemler ve doğallığı ortadan kaldıracak müdahaleler yapmak yerine kişiye uygun ve güzelliğini bütünleyecek, kişinin görüntüsü ile ilgili mutsuzluğunu yok edecek ve beklentilerini tam olarak karşılayacak bir operasyon planlaması yapmak ancak deneyimli ve donanımlı bir doktorun sunabileceği bir imkandır.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.drsukruyazar.com
Instagram: @drsukruyazar
Facebook: @drsukruyazar
YouTube - Prof. Dr. Şükrü Yazar
Okuyucu Yorumları 0 yorum