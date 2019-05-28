Estetik operasyonların hayatımızdaki yeri nasıl bu kadar çok önemli oldu?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik operasyonların hayatımızdaki yeri ve nasıl bu kadar önemli hale geldiği konusunda oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

Gelişimin en temel nedeni kuşkusuz globalleşen dünya olsa da insanların, teknolojinin ve sosyolojik temellerin değişiminin de estetik operasyonların hayatımızdaki yerine sağladığı katkıyı görmezden gelmemek gerekiyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da oldukça önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor. İnsan yaşamını daha uzun, kaliteli ve konforlu bir noktaya taşımak için yapılan çalışmalar estetik alanında da hızla ilerliyor. Estetik operasyonlarla elde edilen sonuçların doğallığı, bu operasyonların konforunun artması ve iyileşme sürecinin kısalması teknolojinin estetiğe kazandırdığı avantajlar arasında yer alıyor.

SOSYOLOJİ VE ESTETİK ALGISI

Geçmişten günümüze kadın bedeninin değişimini incelemek sosyolojik değişimi gözlemlemek için oldukça iyi bir fırsattır. Avcı toplayıcı toplumlardan sanayi toplumuna kadar geçen sürede kadın bedenine baktığımızda başlangıçta güçlü, yapılı, kaslı ve zayıf olmayan kadın bedeninin toplumda değer gördüğünü zamanla bu bedenin zarif, yuvarlak hatlı ve zayıf bir görünüme doğru evrildiğini görmek mümkün.