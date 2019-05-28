Estetik operasyonların hayatımızdaki yeri nasıl bu kadar çok önemli oldu?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik operasyonların hayatımızdaki yeri ve nasıl bu kadar önemli hale geldiği konusunda oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.
Gelişimin en temel nedeni kuşkusuz globalleşen dünya olsa da insanların, teknolojinin ve sosyolojik temellerin değişiminin de estetik operasyonların hayatımızdaki yerine sağladığı katkıyı görmezden gelmemek gerekiyor.
TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da oldukça önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor. İnsan yaşamını daha uzun, kaliteli ve konforlu bir noktaya taşımak için yapılan çalışmalar estetik alanında da hızla ilerliyor. Estetik operasyonlarla elde edilen sonuçların doğallığı, bu operasyonların konforunun artması ve iyileşme sürecinin kısalması teknolojinin estetiğe kazandırdığı avantajlar arasında yer alıyor.
SOSYOLOJİ VE ESTETİK ALGISI
Geçmişten günümüze kadın bedeninin değişimini incelemek sosyolojik değişimi gözlemlemek için oldukça iyi bir fırsattır. Avcı toplayıcı toplumlardan sanayi toplumuna kadar geçen sürede kadın bedenine baktığımızda başlangıçta güçlü, yapılı, kaslı ve zayıf olmayan kadın bedeninin toplumda değer gördüğünü zamanla bu bedenin zarif, yuvarlak hatlı ve zayıf bir görünüme doğru evrildiğini görmek mümkün.
Güçlü kadın bedeni doğurganlığın simgesi olarak görülürken ilk insandan sanayileşmeye kadar geçen sürede güçlü beden algısı yaygındı. Sanayileşme ile birlikte kadın güzelliği ile ön planda olan, gülümseyen, ailenin ve sosyal ilişkilerin dengesini kuran bir role büründüğünde ise ince bel hatları, dolgun göğüsler ve kalçalar ideal sayılmaya başlandı.
Günümüzde ise kadın üreten, ekonomiye katkı sağlayan, bağımsız, fikirlerine değer veren ve savunan bir figür olarak kendini bedeni ile ilgili toplumsal algıların değil kendisinin verdiği kararları önemsiyor.
GLOBALLEŞEN DÜNYADA ESTETİK
Toplumdaki kadın figürünün değişimi ile birlikte elbette erkek figürü de değişime uğruyor. Bu değişimin ve dönüşümün sonucunda ise her iki tarafta kendi öncellikleri ve isteklerine yoğunlaşıyor.
İnsanların sosyolojik olarak yaşadığı değişimler taleplerine yansıdığı için globalleşen dünyanın da yardımıyla çok daha fazla araştırma yapıp daha bilgili oluyorlar.
Bu sayede de gelişen estetik teknikleri, estetik operasyonların insan hayatı üzerindeki olumlu etkileri, ameliyatlı ya da ameliyatsız estetik yöntemleri ile elde edilebilecek değişimler hakkında öğrendikleri ile estetik operasyonlara karşı daha olumlu ve sıcak yaklaşıyorlar.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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