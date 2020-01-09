Estetik sonrasında kolajen takviyesi kullanılmalı mı?

Estetik operasyonlardan sonra da kişiler sürecin etkisini arttırmak ya da hızlandırmak için kolajen takviyesi kullanabilir. Özellikle yaşa bağlı olarak tercih edilen estetik operasyonlar sonrasında vücuttaki kolajen üretiminin azalması göz önünde bulundurularak kolajen takviyesi alınabilir.

HANGİ KOLAJEN KULLANILMALI?

Cilt odaklı kolajen takviyesi alırken içerikte mutlaka tip 1 kolajen bulunmasına dikkat edilmelidir. Vücudumuzda birçok tip kolajen bulunur ve cilt odaklı kullanım içi tip 1 kolajen önerilir. Kolajen takviyesinde kullanım dozu ve süresinin uzman bir doktor tarafından belirlenmesi gerekir.

Aynı şekilde kolajen tipi için de doktor tavsiyesi almak önemlidir. Eğer kişinin eklem ve kas sorunları varsa ya da vücudunda kırık, çatlak gibi bir deformasyon meydana geldiyse kolajen takviyesi ile iyileşme sürecinin desteklenmesi tavsiye edilebilir.

Kolajen kullanımının kas gücünü arttırması sayesinde düzenli ve yoğun spor yapan kişilerin de yine doktor tavsiyesi ile kolajen tüketimine başlaması önerilir.

ESTETİKTE KOLAJEN ETKİSİ

Kolajen cildin esnekliğini, canlılığını ve gençliğini sağlayan önemli bir yapı taşı olduğu için özellikle ameliyatsız estetik uygulamalardan sonra takviye olarak tercih edildiği zaman uygulamaların etki süresini arttırabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de estetik uygulamalardan sonra bölgenin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde toparlanması için kolajen takviyesi kullanılabilir.