Estetik yaptırmadan da botoks etkisi mümkün! İşte botoks etkisi yapan doğal maskeler...

Bu maskeleri evinizde yapabilirsiniz. Zencefilden süte, sütten bala, baldan limona kadar birçok besinle hazırlayacağınız doğal tarifler yüzünüze botoks etkisi yapacak. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.

BAL VE LİMONLA GELEN BOTOKS ETKİSİ



Limon ve bal buluştu, ortaya yüz gerdiren mükemmel bir doğal maske çıkmış oldu! Üstelik bu maske mis gibi kokuyor, çünkü içerisinde süt de var.

Malzemeler



l 1 tutam kadar tuz

l 1 yumurtanın sarısı

l 1 tatlı kaşığı kadar süt

l 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu

l 1 tatlı kaşığı kadar bal

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?



l Bütün malzemeleri bir kase içerisine aktarın.

l Malzemelerin hepsini karıştırmaya başlayın.

l Ortaya çıkan karışımı bir yüz temizleme fırçası ile yüzünüze uygulayın.

l 15 dakika kadar yüzünüzde bekletin.

l 15 dakika sonra ikinci katı da uygulayın, 15 dakika daha bekletin.

l Yüzünüzü yıkayın ve havlu kağıt ile kurulayın.

l Yüzünüzün gerildiğini hissedeceksiniz! Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

SÜT VE YUMURTA İLE GELEN GÜZELLİK



Bu tarif yüzünüzü hem bir bebek gibi gösterecek hem de gerginleştirecek. Süt ve yumurta herkesin evinde bulunan besinler. Peki bu besinlerin cildi canlandırdığını biliyor muydunuz?