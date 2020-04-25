Estetik yaptırmadan da botoks etkisi mümkün! İşte botoks etkisi yapan doğal maskeler...

Bu maskeleri evinizde yapabilirsiniz. Zencefilden süte, sütten bala, baldan limona kadar birçok besinle hazırlayacağınız doğal tarifler yüzünüze botoks etkisi yapacak. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.
BAL VE LİMONLA GELEN BOTOKS ETKİSİ
Limon ve bal buluştu, ortaya yüz gerdiren mükemmel bir doğal maske çıkmış oldu! Üstelik bu maske mis gibi kokuyor, çünkü içerisinde süt de var.
Malzemeler
l 1 tutam kadar tuz
l 1 yumurtanın sarısı
l 1 tatlı kaşığı kadar süt
l 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu
l 1 tatlı kaşığı kadar bal
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Bütün malzemeleri bir kase içerisine aktarın.
l Malzemelerin hepsini karıştırmaya başlayın.
l Ortaya çıkan karışımı bir yüz temizleme fırçası ile yüzünüze uygulayın.
l 15 dakika kadar yüzünüzde bekletin.
l 15 dakika sonra ikinci katı da uygulayın, 15 dakika daha bekletin.
l Yüzünüzü yıkayın ve havlu kağıt ile kurulayın.
l Yüzünüzün gerildiğini hissedeceksiniz! Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.
SÜT VE YUMURTA İLE GELEN GÜZELLİK
Bu tarif yüzünüzü hem bir bebek gibi gösterecek hem de gerginleştirecek. Süt ve yumurta herkesin evinde bulunan besinler. Peki bu besinlerin cildi canlandırdığını biliyor muydunuz?
Malzemeler
l 1 yumurtanın sarısı
l 1 çay kaşığı kadar limon suyu
l 1 tatlı kaşığı kadar taze süt
l 1 tatlı kaşığı kadar bal
l 1 tutam tuz
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Tüm malzemeler birbirleri ile bütünleşinceye dek karıştırma işlemini sürdürün.
l Maskeniz hazır. 2 saat boyunca dinlendirin.
l Yıkamış olduğunuz yüzünüze maskeden 1 kat sürün.
l 20 dakika bekletin.
l İkinci katı sürün.
l 10 dakika bekletin.
l Yüzünüzü yıkayıp nemlendirici sürün. Cildinizin gerildiğini hissedeceksiniz.
l Bu maskeyi haftada 2 kez kullanabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI VE CHERRY DOMATES GERGİN BİR CİLT SUNUYOR
Lezzetli mi lezzetli domates ve her yemeğe tat katan zeytinyağı güçlerini birleştirdi: Ortaya kusursuz bir botoks maskesi çıktı! Mis gibi kokusu ile herkesin severek kullandığı bu tarife bayılacaksınız.
Malzemeler
l 1-2 adet taze cherry domates
l 1 tatlı kaşığı kadar saf zeytinyağı
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Domateslerin kabuklarını özenle soyun.
l Temiz bir kap içerisinde domatesleri rendeleyin.
l Domates rendesinin içerisine zeytinyağını ilave edin, karıştırmaya başlayın.
l Maskeyi nazik hareketlerle yüzünüze uygulayın.
l 20-25 dakika boyunca cildinizde bekletin.
l Yıkayın ve durulayın. Ayda 1 kez bu maskeyi uygulayın.
YUMURTA AKI VE ŞEKER BULUŞTU
Yumurta akı ve şeker ile botoks etkisi yaratacak bir maskeyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Üstelik başka bir malzemeye de ihtiyacınız kalmayacak.
Malzemeler
l 1 tatlı kaşığı kadar şeker (toz şeker yoksa küp şekeri toz haline getirebilirsiniz.)
l 1 adet yumurtanın akı
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Malzemeleri bir kasede karıştırdıktan sonra cildinize yedirerek sürün.
l 5 dakika cildinizde bekletin ve yıkayın.
l Bu maskeyi 2 haftada bir kullanabilirsiniz.
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