KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Estetik yaptırmadan evde kaz ayaklarınızı giderebilirsiniz! Yumurta akı, salatalık...

Estetik yaptırmadan evde kaz ayaklarınızı giderebilirsiniz! Yumurta akı, salatalık...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildimizi korumak için pek çok güzellik yöntemine başvururuz. Bunlardan biri de gençlik döneminin sona ermesi ile belirginleşmeye başlayan kaz ayaklarımızdır. Dış görünüşünüz için olumsuz bir etki yaratan bu kırışıklıklar, cildinizi yaşlı ve cansız gösterir. Kaz ayakları oluşumunu olabildiğince engelleyebilmek ise yine sizin elinizde! İşte bu çizgileri azaltacak o yöntemler…

Estetik yaptırmadan evde kaz ayaklarınızı giderebilirsiniz! Yumurta akı, salatalık...

Gözlerin dış kısımlarında oluşmaya başlayan kaz ayakları, cildiniz elastikiyetini kaybettikçe daha kalıcı olmaya başlar ve bu durum keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Eğer bu durum sizi de mutsuz ediyorsa çözümün bu başlığın altında gizli olduğunu bilmelisiniz. İşte kırışıklıklara veda etmenin tek yolunun botoks olmadığını gösteren ve kaz ayaklarınızı giderecek doğal çözümler…

ETKİLİ VE GERGİN! YUMURTA AKI MASKESİ

Sadece 1 yumurta akı ile kırışıklıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? Bunun için protein deposu yumurtanın kapısını bu kez de kaz ayaklarınızdan kurtulmak için çalmalısınız. Yumurtanın beyaz kısmını ayırın ve köpüklü bir kıvam alana kadar çatal veya mikser yardımı ile karıştırın. Tamamen köpük haline gelen yumurta akını göz çevrenize uygulayın ve 10-15 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Yumurtanın gerginleştirici gücü ile ilk denemede bile ortaya çıkan sonuçtan fazlasıyla memnun kalacaksınız.

ALOE VERA İLE KUSURSUZ PÜRÜZSÜZLÜK

Cildinize uyguladığınız bakım kadar cildiniz için hangi ürünü kullandığınız da fazlasıyla önem taşır. Aldığınız ürünlerin içeriğinde ne olduğunu bilememek ve aynı zamanda aşırı bütçe harcamasından kaçmak için doğal yöntemlerin kapılarını aralayabilirsiniz. Bunun için aloe vera, ihtiyacınız olanı size verecektir. Aloe vera ile kısa zaman içinde canlı ve kırışıklıktan uzak bir görünüme ulaşabilirsiniz. Aloe vera yaprakların içerisindeki jeli çıkardıktan sonra göz çevrenize sürerek uygulayabilirsiniz.

KOLAJEN ARTTIRICI: SÜT!

Cilt yenilenmesine yardımcı olan süt ile göz çevrenizdeki derinin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Süte batırdığınız pamuğu göz çevrenize sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Bu işlemi düzenli olarak gece gündüz uygularsanız kaz ayaklarınızdan kurtulabilirsiniz.

FERAHLATICI BAKIM: SALATALIK

Hepimiz internette, dergilerde ve gazetelerde gözlerine salatalık dilimleri koyan kadın resimlerini görmüşüzdür. İşte bu uygulamayı kadınlar boşuna yapmıyor. Salatalık yorgun yüzünüz için harika bir tedavi aracıdır. Kaz ayaklarını yok etmek için kullanacağınız salatalığı dilimleyin ve 10 dakika gözlerinizde bekletin. Daha sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Vitamin ve kalsiyum deposu salatalık ile cildiniz sıkılaşacak ve ihtiyacı olan neme kavuşacak. Salatalık gibi, patates dilimlerini de göz çevrenize yerleştirebilirsiniz.

ELLER YUKARI: YÜZ MASAJI

Kaz ayaklarından kurtulmak istiyorsanız her gün göz çevrenize masaj yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Göz çevresine yapacağınız masaj, kan akışınızı hızlandırarak kırışık oluşumunu engeller. İşaret ve orta parmaklarınızın ucu ile göz çevrenize hafif vuruşlar yaparak botoks etkili bir masaj yapabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!
Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Gülşen sütyenle ev süpürdü! O anları paylaştı

Gülşen sütyenle ev süpürdü! O anları paylaştı

Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yöntemini milyonlarca kişi izledi!

Yöntemini milyonlarca kişi izledi!

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Ayak bakımında bu önerileri sakın ihmal etmeyin! Pişman olabilirsiniz...

Ayak bakımında bu önerileri sakın ihmal etmeyin! Pişman olabilirsiniz...

Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Bu kriterlere bakmadan sakın güneş gözlüğü almayın! Paranız çöpe gidebilir...

Bu kriterlere bakmadan sakın güneş gözlüğü almayın! Paranız çöpe gidebilir...

Uzmanından açıklamalar! Porselen gibi bir cilt için bunları yapmanız gerekiyor...

Uzmanından açıklamalar! Porselen gibi bir cilt için bunları yapmanız gerekiyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.