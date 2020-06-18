Estetik yaptırmadan evde kaz ayaklarınızı giderebilirsiniz! Yumurta akı, salatalık...

Gözlerin dış kısımlarında oluşmaya başlayan kaz ayakları, cildiniz elastikiyetini kaybettikçe daha kalıcı olmaya başlar ve bu durum keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Eğer bu durum sizi de mutsuz ediyorsa çözümün bu başlığın altında gizli olduğunu bilmelisiniz. İşte kırışıklıklara veda etmenin tek yolunun botoks olmadığını gösteren ve kaz ayaklarınızı giderecek doğal çözümler…
ETKİLİ VE GERGİN! YUMURTA AKI MASKESİ
Sadece 1 yumurta akı ile kırışıklıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? Bunun için protein deposu yumurtanın kapısını bu kez de kaz ayaklarınızdan kurtulmak için çalmalısınız. Yumurtanın beyaz kısmını ayırın ve köpüklü bir kıvam alana kadar çatal veya mikser yardımı ile karıştırın. Tamamen köpük haline gelen yumurta akını göz çevrenize uygulayın ve 10-15 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Yumurtanın gerginleştirici gücü ile ilk denemede bile ortaya çıkan sonuçtan fazlasıyla memnun kalacaksınız.
ALOE VERA İLE KUSURSUZ PÜRÜZSÜZLÜK
Cildinize uyguladığınız bakım kadar cildiniz için hangi ürünü kullandığınız da fazlasıyla önem taşır. Aldığınız ürünlerin içeriğinde ne olduğunu bilememek ve aynı zamanda aşırı bütçe harcamasından kaçmak için doğal yöntemlerin kapılarını aralayabilirsiniz. Bunun için aloe vera, ihtiyacınız olanı size verecektir. Aloe vera ile kısa zaman içinde canlı ve kırışıklıktan uzak bir görünüme ulaşabilirsiniz. Aloe vera yaprakların içerisindeki jeli çıkardıktan sonra göz çevrenize sürerek uygulayabilirsiniz.
KOLAJEN ARTTIRICI: SÜT!
Cilt yenilenmesine yardımcı olan süt ile göz çevrenizdeki derinin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Süte batırdığınız pamuğu göz çevrenize sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Bu işlemi düzenli olarak gece gündüz uygularsanız kaz ayaklarınızdan kurtulabilirsiniz.
FERAHLATICI BAKIM: SALATALIK
Hepimiz internette, dergilerde ve gazetelerde gözlerine salatalık dilimleri koyan kadın resimlerini görmüşüzdür. İşte bu uygulamayı kadınlar boşuna yapmıyor. Salatalık yorgun yüzünüz için harika bir tedavi aracıdır. Kaz ayaklarını yok etmek için kullanacağınız salatalığı dilimleyin ve 10 dakika gözlerinizde bekletin. Daha sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Vitamin ve kalsiyum deposu salatalık ile cildiniz sıkılaşacak ve ihtiyacı olan neme kavuşacak. Salatalık gibi, patates dilimlerini de göz çevrenize yerleştirebilirsiniz.
ELLER YUKARI: YÜZ MASAJI
Kaz ayaklarından kurtulmak istiyorsanız her gün göz çevrenize masaj yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Göz çevresine yapacağınız masaj, kan akışınızı hızlandırarak kırışık oluşumunu engeller. İşaret ve orta parmaklarınızın ucu ile göz çevrenize hafif vuruşlar yaparak botoks etkili bir masaj yapabilirsiniz.
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