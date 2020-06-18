Estetik yaptırmadan evde kaz ayaklarınızı giderebilirsiniz! Yumurta akı, salatalık...

Gözlerin dış kısımlarında oluşmaya başlayan kaz ayakları, cildiniz elastikiyetini kaybettikçe daha kalıcı olmaya başlar ve bu durum keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Eğer bu durum sizi de mutsuz ediyorsa çözümün bu başlığın altında gizli olduğunu bilmelisiniz. İşte kırışıklıklara veda etmenin tek yolunun botoks olmadığını gösteren ve kaz ayaklarınızı giderecek doğal çözümler…

ETKİLİ VE GERGİN! YUMURTA AKI MASKESİ

Sadece 1 yumurta akı ile kırışıklıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? Bunun için protein deposu yumurtanın kapısını bu kez de kaz ayaklarınızdan kurtulmak için çalmalısınız. Yumurtanın beyaz kısmını ayırın ve köpüklü bir kıvam alana kadar çatal veya mikser yardımı ile karıştırın. Tamamen köpük haline gelen yumurta akını göz çevrenize uygulayın ve 10-15 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Yumurtanın gerginleştirici gücü ile ilk denemede bile ortaya çıkan sonuçtan fazlasıyla memnun kalacaksınız.

ALOE VERA İLE KUSURSUZ PÜRÜZSÜZLÜK

Cildinize uyguladığınız bakım kadar cildiniz için hangi ürünü kullandığınız da fazlasıyla önem taşır. Aldığınız ürünlerin içeriğinde ne olduğunu bilememek ve aynı zamanda aşırı bütçe harcamasından kaçmak için doğal yöntemlerin kapılarını aralayabilirsiniz. Bunun için aloe vera, ihtiyacınız olanı size verecektir. Aloe vera ile kısa zaman içinde canlı ve kırışıklıktan uzak bir görünüme ulaşabilirsiniz. Aloe vera yaprakların içerisindeki jeli çıkardıktan sonra göz çevrenize sürerek uygulayabilirsiniz.