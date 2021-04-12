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Estetiksiz yüz ve boyun sarkmalarını önleyen yöntem: Endopeel

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz ve boyun bölgesindeki sarkmalar endopeel ile hızla ortadan kaldırılabilir. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de de uygulanan yöntem olan endopeel İsviçre'de geliştirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Mesut Ayyıldız, ameliyatsız yüz germe yöntemlerinde endopeel yönteminin öne çıktığını söyledi.

Estetiksiz yüz ve boyun sarkmalarını önleyen yöntem: Endopeel

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen; yer fıstığı yağı, karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı Endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır.

Bilindiği gibi botoks yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önler. Ancak Endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yer çekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz.

FARKLI KULLANIM ALANLARI MEVCUT

Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken aynı zamanda; kaş ve burun ucu kaldırma, selülit de, karın germede, el sırtı ve dekolte de sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi ve Brezilya poposu elde edilmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır.

TOKSİK ETKİ OLUŞTURMUYOR

Endopeel oldukça güvenilir bir yöntemdir ve tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta / maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz.

MİMİK KAYBI OLMUYOR

Sonuç olarak; Endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.

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