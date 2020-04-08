HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşyaları hurdaya çevirdiler: Çalsalar bu kadar üzülmezdim

Eşyaları hurdaya çevirdiler: Çalsalar bu kadar üzülmezdim

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Giresun'da evine gelen Cevat Özbay, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evine giren kişi yada kişiler tarafından tüm eşyaları parçalanan Özbay, hurdaya dönen mobilyalarını görünce, 'Eşyaları çalsalar bu kadar üzülmezdim' dedi.

Eşyaları hurdaya çevirdiler: Çalsalar bu kadar üzülmezdim

Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki Ahallı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Cevat Özbay’a ait eve girildiği ve hiçbir şey çalınmazken, beyaz eşyadan mobilyaya ne varsa kırılarak hurdaya dönüştürüldü.

Boş olan evine döndüğünde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Cevat Özbay, hırsızlık yapılsa bu kadar üzülmeyeceğini söyledi.

Özbay, “Polislerin yaptığı incelemeler sonucunda kapıyı zorlayarak içeri girildiği tespit edildi. Evden hiçbir şey çalınmamış ancak evdeki bütün eşyalarımız parçalanarak hurdaya çevrilmiş. Ev içerisinde bulunan tüm eşyalar bir cisimle kırılmış ve parçalanmış halde bırakılmıştı. Bunlar hırsız desek bir şey çalınmamış amaçları nedir, niçin böyle bir şey yapmışlar anlamış değilim. Bir an önce bunu yapanların bulunmasını bekliyoruz” dedi.

can

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildiKoronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız ev giresun

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs cezasından 1 günle kurtuldu

Kimliğini gösterince kimse bir şey yapamıyor!

Karantinada yalnız kalanların ilk tercihi: Online seks işçileri

Yetişkin içerikli sitelerde çalışanlar isyanda: Talebe yetişemiyoruz!

Kuşadası Körfezi'ndeki tehlike! Ölüsüne bile dokunmayın

Kuşadası Körfezi'ndeki tehlike! Ölüsüne bile dokunmayın

Hırsızlık için girdi, ev sahibinin sesini duyunca böyle kaçtı

Hırsızlık için girdi, ev sahibinin sesini duyunca böyle kaçtı

Torununun torununun çocuğunu gördü! İşte asırlık çınarlardan uzun yaşam sırrı

Torununun torununun çocuğunu gördü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.