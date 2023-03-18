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Et fiyatları zamlanacak mı? Herkes merak ediyordu... İstanbul'da bazı marketlerden et fiyatlarını sabitleme kararı geldi

18.03.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar et fiyatlarına zam gelecek mi diye merak ediyordu. Beklenen haber İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden (PERDER) geldi. PERDER, ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldıklarını açıkladı.

Et fiyatları zamlanacak mı? Herkes merak ediyordu... İstanbul'da bazı marketlerden et fiyatlarını sabitleme kararı geldi

Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık" denildi.

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'RAMAZAN AYI SONRASINDA DA DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Açıklamada, "Bu çerçevede, kasap reyonu olan kampanyaya dahil olan üyelerimizle 20 Mart'tan itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize  tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir.  Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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et fiyatları Ramazan

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