İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...

Etlerin besin değerlerine fazla zarar vermeden daha yenebilir bir hale getirmeye yarayan pişirme işlemi, biraz meşakkatli bir uygulama. Bu uygulamayı sıkça yapan büyük restoran zincirlerinin kendilerine özel pişirme teknikleri olabiliyor. Genellikle ateş kaynağı, pişirme süresi gibi farklı özelliklere sahip metotların her biri, etten maksimum lezzeti almak için deneniyor. Siz de sizler için hazırladığımız ipuçlarını inceleyerek şefleri kıskandıracak etler pişirebilirsiniz.
Hayvanın farklı bölgelerinden alınan etler, birbirine benzemeyebilir. Bu nedenle pişirme işlemine başlamadan önce etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu öğrenmenizde fayda var.
Et pişirmeyi en iyi şekilde yapabilmeniz için etlerin dinlenmiş olmasına dikkat edin.
Kasaptan alırken dinlenmiş olduğuna dikkat ettiğiniz etinizi her ihtimale karşı marine ederek daha leziz bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ile eti marine edebilirsiniz.
Marineden en iyi sonucu almak için sosuna tuz atmayın.
Eti en az bir gün sosun içinde bekletin.
Demir dökme tava kullanmak pişirmenin kalitesini arttıracaktır.
Eğer ki dökme bir tavaya sahip değilseniz teflon tava da kullanabilirsiniz.
Eti tavaya koyarken yağ kullanmanıza gerek yoktur, çünkü marinasyon sırasında yağ kullanılır.
Dünya üzerinde kabul almış 6 farklı pişirme derecesi vardır. Bunlar şu şekildedir:
Kanlı
Az pişmiş. Yani dışı pişmiş görünümlü, içi kanlı
Dışı pişmiş, içi az kanlı
Kan yok ama etin pembeliği var
Pembelik azalmış
Eti pişirirken dikkat edileceklerse şu şekilde:
4 dakika etin bir tarafını, 3 dakika diğer tarafını kızartmak; dışı pişmiş ve içi az kanlı bir et yapmanızı sağlar.
Pişirme aşamasında eti kontrol için çatal batırmamaya özen gösterin, çünkü çatal batırınca etin içerisindeki su akar.
Eti daha lezzetli hale getirenin, içerisindeki su olduğu unutulmamalıdır.
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