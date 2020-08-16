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  4. İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...

İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Et yeme kültürü, insanlık tarihinin başlarına kadar dayanıyor. Bizim kültürümüzde de tarihin en eski alışkanlıklarından biri olan et tüketmenin yeri ayrı. Fakat et pişirmesi zorlu bir besin. Bu nedenle eğer lezzetli etler tatmak istiyorsanız, pişirme işlemine çok fazla dikkat etmeniz gerekir. İşte karşınızda et pişirirken aklınızda bulunması gereken önemli noktalar!

İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...

Etlerin besin değerlerine fazla zarar vermeden daha yenebilir bir hale getirmeye yarayan pişirme işlemi, biraz meşakkatli bir uygulama. Bu uygulamayı sıkça yapan büyük restoran zincirlerinin kendilerine özel pişirme teknikleri olabiliyor. Genellikle ateş kaynağı, pişirme süresi gibi farklı özelliklere sahip metotların her biri, etten maksimum lezzeti almak için deneniyor. Siz de sizler için hazırladığımız ipuçlarını inceleyerek şefleri kıskandıracak etler pişirebilirsiniz.

ET PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Hayvanın farklı bölgelerinden alınan etler, birbirine benzemeyebilir. Bu nedenle pişirme işlemine başlamadan önce etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu öğrenmenizde fayda var.

KIRMIZI ET ALIŞVERİŞİNDE DİKKATLİ OLUN

  • Et pişirmeyi en iyi şekilde yapabilmeniz için etlerin dinlenmiş olmasına dikkat edin.

  • Bonfileyi kasabınızdan alırken bir parmak kalınlığında seçin ve sakın dövme işlemi yaptırmayın. Çünkü dövme işlemi hem eti hem çok inceltir hem de tüm suyunu kaybettirir.

MARİNASYON DA ÖNEMLİ

Kasaptan alırken dinlenmiş olduğuna dikkat ettiğiniz etinizi her ihtimale karşı marine ederek daha leziz bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ile eti marine edebilirsiniz.

  • Marineden en iyi sonucu almak için sosuna tuz atmayın.

  • Eti en az bir gün sosun içinde bekletin.

  • Buzdolabında bir gün beklettiğiniz marine edilmiş eti, oda ısısında beklettikten sonra pişirmeye geçmelisiniz.

    • TAVA SEÇİMİNE DİKKAT!

    • Demir dökme tava kullanmak pişirmenin kalitesini arttıracaktır.

    • Eğer ki dökme bir tavaya sahip değilseniz teflon tava da kullanabilirsiniz.

    • Eti tavaya koyarken yağ kullanmanıza gerek yoktur, çünkü marinasyon sırasında yağ kullanılır.

    • Etin üzerine biraz deniz tuz serptikten sonra pişirmek üzere sıcak tayava alabilirsiniz.

    ETİ PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT EDİN

    Dünya üzerinde kabul almış 6 farklı pişirme derecesi vardır. Bunlar şu şekildedir:

    • Kanlı

    • Az pişmiş. Yani dışı pişmiş görünümlü, içi kanlı

    • Dışı pişmiş, içi az kanlı

    • Kan yok ama etin pembeliği var

    • Pembelik azalmış

    • Pembelik tamamen yok

    Eti pişirirken dikkat edileceklerse şu şekilde:

    • 4 dakika etin bir tarafını, 3 dakika diğer tarafını kızartmak; dışı pişmiş ve içi az kanlı bir et yapmanızı sağlar.

    • Pişirme aşamasında eti kontrol için çatal batırmamaya özen gösterin, çünkü çatal batırınca etin içerisindeki su akar.

    • Eti daha lezzetli hale getirenin, içerisindeki su olduğu unutulmamalıdır.

    • Ayrıca eti pişirirken sıcaklığına da dikkat etmelisiniz. Sıcaklığın mümkün mertebe en üst seviyede olması etinizin en iyi şekilde pişmesini sağlar.
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