İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...

Etlerin besin değerlerine fazla zarar vermeden daha yenebilir bir hale getirmeye yarayan pişirme işlemi, biraz meşakkatli bir uygulama. Bu uygulamayı sıkça yapan büyük restoran zincirlerinin kendilerine özel pişirme teknikleri olabiliyor. Genellikle ateş kaynağı, pişirme süresi gibi farklı özelliklere sahip metotların her biri, etten maksimum lezzeti almak için deneniyor. Siz de sizler için hazırladığımız ipuçlarını inceleyerek şefleri kıskandıracak etler pişirebilirsiniz.

ET PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Hayvanın farklı bölgelerinden alınan etler, birbirine benzemeyebilir. Bu nedenle pişirme işlemine başlamadan önce etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu öğrenmenizde fayda var.

KIRMIZI ET ALIŞVERİŞİNDE DİKKATLİ OLUN

Et pişirmeyi en iyi şekilde yapabilmeniz için etlerin dinlenmiş olmasına dikkat edin.

Bonfileyi kasabınızdan alırken bir parmak kalınlığında seçin ve sakın dövme işlemi yaptırmayın. Çünkü dövme işlemi hem eti hem çok inceltir hem de tüm suyunu kaybettirir.

MARİNASYON DA ÖNEMLİ

Kasaptan alırken dinlenmiş olduğuna dikkat ettiğiniz etinizi her ihtimale karşı marine ederek daha leziz bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ile eti marine edebilirsiniz.