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Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Tunç'tan kırmızı et açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

ET Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, sebzeyle ilgili tanzim satışların piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor.

Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Tunç'tan kırmızı et açıklaması

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ET Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, sebzeyle ilgili tanzim satışların piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak" dedi.
Kayseri Ticaret Borsası'nın et üreticileriyle ilgili düzenlediği toplantıya katılan Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, tanzim satışlarıyla ilgili düzenlemeye değindi. Tanzim satışın piyasaya olumlu yönde yansıdığını belirten Tunç, "Bu satışlar fiyatlara yansıdı ve düşmeye başladı. Biz kırmızı ette baktığımız zaman, hem üreticide hem de tüketicide bir mağduriyet var. Burada aracılar bir şekilde para kazanıyor. Bu aracılar 8-10 firma. Bizde diyoruz ki; Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak. Ayrıca bu şekilde yerli ve milli hayvancılık kazanmış olacak. İnsanlar kazanırsa bu işe yatırım yaparlar ve hayvancılık sürdürülebilir hale gelir. İnsanlar şu an zarar ediyor ve zarar ettiği içinde para kazanamıyorlar. Para kazanamayınca da tüketici de bunu tüketemiyor. Böyle bir durumda insanlar ulaşamadığı için piyasada et fiyatları pahalı diye algı oluşuyor. Bundan dolayı biz bu 8 TL'nin üreticiye verilmesini istiyoruz. Burada üreten de, kasap da, tüketen de kazansın" diye konuştu.
Komisyoncu olmadan üreticiden tüketiciye satış olması gerektiğini belirten Tunç, "Eğer ki üreticiden tüketiciye doğrudan satış kurulursa ve biz bunun neresinde olmamız gerekiyorsak oluruz. Üretim noktasında en ufak bir sıkıntımız yok. Sadece üreticinin kazanması lazım. Kazanmadığı durumda üretici bu işten çekiliyor. Kazanmadığı durumda üretici bu işten çekiliyor. Devletimiz zaten bu 8 TL'yi cebinden süspanse ediyor. Bunu 8-10 firmaya değil de direkt üreticiye verip, üretimi arttırmanın formülünü istiyoruz. Bununla ilgili biz Cumhurbaşkanımızdan randevu talebinde bulunduk. Kendilerinden randevu aldığımızda bu işin içinde olacağımızı, üretimi kat kat arttıracağımızı ve ithalat değil, ihracat yapacağımızı kendilerine ileteceğiz" dedi.

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Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Tunç'tan kırmızı et açıklaması

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