"Eti, sebze ile tüketin"

Bir yetişkinin 120 gram yani dört köfte kadar etin üstüne çıkmaması gerekir. Ama ekonomik nedenlerle az et giren, genç kızların, hamilelerin ve büyüme çağında çocuk olan evlerde her gün kurban etinin tüketilmesinin yarar sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her daim alabilenler, bayramda az et tüketsinler. Bayramın evlere et girmesi fırsatının yaşandığı ailelerde, her gün 100-150 gram tüketilmesinin hiçbir engeli yoktur."

- Etteki demirin emilimi için bol sebze

Etin, demir ve folikasit gibi vitaminler yönünden çok zengin bir kaynak olduğunu dile getiren Elmacıoğlu, "Ama etteki demirin daha çabuk emilimi ve organizmada daha çabuk kan hücrelerinde kullanımı için bol salataya ve bol sebzeye ihtiyaç var. Bu sebzenin salata şeklinde çiğ olması, folikasit emilimini daha da çabuk arttırır. Bunun yanında içecek olarak belki de en masumu sudur. Suyun yanı sıra ayran en güzel içecektir. Hele ki Kurban Bayramı, ağustosun sıcak günlerinde yaşanacağı için, belki su veya ayran en güzel içecek olarak etin yanında tavsiye edilir." dedi.