Etiyopya asıllı öğretmenden, MHP'ye üyelik başvurusu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu.

Körfez'de emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıldır evli olan, özel okulda İngilizce öğretmeni Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusu yaptı. Arkadaşlarının çağrısı üzerine yerel seçimde partisinin çalışmalarına destek olmak istediğini belirten Semansn Dubola Ceran, üyelik formunu doldurdu.

Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran'ın üyelik formunu alan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bu olayın ilk kez yaşandığını, bunun da MHP'nin ne kadar güçlü bir parti haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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