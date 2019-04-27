Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Gidada öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Negasso Gidada, tedavi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gidada’nın ailesi ve Etiyopya halkına başsağlığı dileyerek, eski lider için devlet töreni hazırlıklarının başladığını ifade etti.

Ülkenin 1995 ve 2001 yılları arasında cumhurbaşkanlığını yapan Gidada, öncesinde de bakanlık görevi yürütüyordu.

Oromo Kurtuluş Cephesi’nin eski destekçilerinden olan Gidada, Oromo Halkların Demokratik Örgütü’nün (OPDO) de bir üyesiydi.

76 yaşında hayata gözlerini yuman Gidada, son olarak sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya gitmişti.

