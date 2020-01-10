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  4. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele: - "Mısır, Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması için 12-21 yıl zamanı ortaya koydu. Bu kabul edilemez bir şey"

ADDIS ABABA (AA) - Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı’na su doldurma stratejisi için yeniden yapılan müzakereler başarısız oldu.

ABD’nin girişimiyle başlatılan yeni müzakere turunun son ayağı Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yapıldı.

İki gün süren toplantıda bir sonuca ulaşılamadı.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, yaptığı açıklamada, "Mısır, Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması için 12-21 yıl zamanı ortaya koydu. Bu kabul edilemez bir şey.” ifadesini kullandı.

Bekele, Etiyopya’nın, temmuz ayından itibaren barajı doldurmaya başlayacağını ifade ederek, toplantıda barajın 4-7 yıl içinde doldurulmasını önerdiklerini kaydetti.

Öte yandan Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati ise toplantıda sorunların netleştiğini ancak bir sonuca varamadıklarını söyledi.

Abdulati, müzakerelerin neden başarısız olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

- 15 Ocak 2020'ye kadar sonuç bekleniyor

ABD öncülüğünde Washington’da 6 Kasım’da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak'a kadar bir sonuca varması gerekiyor.

Bakanların görüşmelerinden olumlu sonuç çıkması durumunda anlaşma taslağı hazırlanarak, barajın suyla doldurulma süresi belirlenecek. Bu süre bölgede yaşanacak kuraklık ve yağış oranları çerçevesinde tekrar gözden geçirilecek. Elektrik üretim ünitelerinin faaliyet cetveli de belirlenecek.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika’nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hedasi Barajı Müzakere

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