Etiyopya ülke çapında elektrik kesintisine başladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, barajlarda yaşanan su kıtlığı nedeniyle ülke çapında elektrik sınırlandırmasına başladı.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke çapında son bir haftadır yapılan elektrik kesintilerinin temmuz ayının ilk haftasına kadar süreceğini söyledi.

Kesintinin barajlardaki su yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden Getahun, barajlardaki elektrik üretiminin 400 ila bin megawatt arasında azaldığını belirtti.

Bakan Getahun, kesintilerin farklı bölgelerde günde 3 vardiya şeklinde yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, ülkenin Sudan’a yaptığı elektrik ihracatı durdurulurken, Cibuti’ye verilen elektrikte ise yüzde 50 kesintiye gidildi.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, halen inşası süren ve Afrika’nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

